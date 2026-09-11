رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: در حال حاضر مشکلی در عرضه انواع میوه و سبزی وجود ندارد و تنها قیمت ها نسبت به سال گذشته بالاست که به هزینه تولید برمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: براساس قانون سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، خرده‌فروشان می‌توانند بین ۳۰ تا ۳۵ درصد سود بر مبنای فاکتور لحاظ کنند.

به گفته وی، در حال حاضر مشکلی در عرضه انواع میوه و سبزی وجود ندارد و تنها قیمت ها نسبت به سال گذشته بالاست که به هزینه تولید برمی‌گردد.

یاوری با اشاره به علل گرانی هویج در بازار بیان کرد: امسال هزینه های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ تا ۵ برابر رشد داشته  که با افزایش عرضه و برداشت هویج الیگودرز قیمت این محصول هم تا پایان شهریور متعادل می‌شود.

رئیس اتحادیه بارفروشان ادامه داد: قیمت هر کیلو هویج در میدان به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود که اکنون نرخ هر کیلو هویج با برداشت محصول از الیگودرز به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان کاهش یافته است.

یاوری قیمت هر کیلو گلابی را ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: نرخ کنونی هر کیلو پسته ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان، انگور بی دانه سفید ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، انگور بی دانه قرمز ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، انگور عسگری ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، شلیل ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، هلو ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، آلو زرد ۸۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، آلو سیاه ۸۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، سیب گلاب ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، سیب گالا ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، نارنگی ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، خیار اصفهان ۲۰ هزار تومان، خیار گلخانه  ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان، موز اکوادور  ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان و انبه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت هر کیلو هندوانه را ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، طالبی ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان و خربزه ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

 

برچسب ها: بازار میوه ، میوه های پاییز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
چرا قیمت ها را دولت کنترل نمی کنه این دستگاههای نظارتی پس کجایند
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