باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر فتحی در دومین روز نشست روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور در تبریز گفت:با وجود چالش‌هایی همچون جنگ تحمیلی دوم و سوم، خشکسالی، اصلاحات اقتصادی و نوسانات ارزی بخش کشاورزی توانست با اتکا به ظرفیت‌های مدیریتی و تفویض اختیارات به استانداران مسیر تامین امنیت غذایی کشور را با موفقیت ادامه دهد.

فتحی با تاکید بر نقش تفویض اختیارات دولت به استانداران در مدیریت شرایط بحرانی گفت: اختیاراتی که رئیس جمهور به استانداران واگذار کرد و استفاده مطلوبی که استانداران از این ظرفیت داشتند نقش بسیار مهمی در مدیریت جنگ تحمیلی و حفظ امنیت غذایی کشور ایفا کرد.

وی ادامه داد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و تصمیم‌گیری سریع در شرایط بحرانی یکی از عوامل موثر در عبور بخش کشاورزی از چالش‌های پیش آمده بود و این تجربه نشان داد که مدیریت منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت استان‌ها می‌تواند در مواقع بحران بسیار راهگشا باشد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین تشکیل اتاق اصناف کشاورزی را از اقدامات مهم دولت چهاردهم در راستای تقویت جایگاه تولیدکنندگان بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت:تشکیل این اتاق با هدف هویت‌بخشی به کشاورزان و رساندن صدای آنان به مسئولان انجام شد تا مسائل و مطالبات این قشر به شکل منسجم‌تر پیگیری شود.

وی حذف امضا‌های طلایی در وزارت جهاد کشاورزی را از دیگر اقدامات مهم دولت چهاردهم برشمرد و افزود: اصلاح فرآیند‌ها و کاهش زمینه‌های ایجاد رانت و تبعیض از رویکرد‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید بوده است.

فتحی خاطرنشان کرد: تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که امنیت غذایی موضوعی راهبردی است و برای حفظ آن، علاوه بر افزایش تولید، نیازمند اصلاح ساختارها، تقویت مدیریت استانی، کاهش بروکراسی و حمایت مستمر از تولیدکنندگان هستیم.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما