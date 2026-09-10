جنایت خاموش سنتکام علیه محیط زیست خلیج فارس + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - نفتکش «کایلو» از نوع سوئز مکس بود و هنگام هدف قرار گرفتن، طبق داده‌های ناوبری و اظهارات فرماندهی مرکزی آمریکا، نفتی حمل نمی‌کرد؛ اما خالی بودن مخازن به معنای نبود مواد آلاینده نیست. باقی‌مانده نفت و گاز در مخازن و همچنین سوخت و روغن موجود در موتورخانه می‌تواند در پی انفجار و آسیب به کشتی وارد آب شود و لایه‌ای نفتی روی سطح دریا ایجاد کند.

گسترش این آلودگی می‌تواند آثار زیست‌محیطی قابل توجهی برای آب‌های منطقه داشته باشد؛ چرا که حتی مقادیر نه‌چندان زیاد نفت نیز می‌تواند سطح وسیعی از دریا را آلوده کند. به این ترتیب، حملات به نفتکش‌ها تنها یک رویارویی نظامی و اقتصادی نیست و پیامد‌های آن می‌تواند به زیست‌بوم خلیج فارس نیز برسد.