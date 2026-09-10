باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که جنبش انصارالله یمن موفق شده کنترل جزیره «زُقَر» یمن در دریای سرخ را به دست بگیرد.

به گفته یک منبع نظامی که این رسانه به او استناد کرده، پس از آنکه گروهی از رزمندگان انصارالله با قایق به جزیره رسیدند، ابتدا با حمله موشکی و سپس حمله زمینی، کنترل جزیره را به دست گرفتند.

جزیره زُقَر در جنوب دریای سرخ و در نزدیکی سواحل غربی یمن قرار دارد و بخشی از مجمع‌الجزایر حَنیش است. این جزیره به دلیل موقعیت آن در مسیر کشتیرانی دریای سرخ و نزدیکی به تنگه راهبردی باب‌المندب، از اهمیت نظامی و جغرافیایی برخوردار است.

ساعاتی پیش نیز گزارش شده بود که انصارالله بندر راهبردی مُخا را نیز تصرف کرده و به این ترتیب، دسترسی نزدیک‌تری به تنگه باب‌المندب پیدا کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز