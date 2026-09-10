ژاپن در تنگنای هرمز؛ نفت خلیج فارس جایگزین آسانی ندارد + فیلم

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باشگاه خبرنگاران جوان - ژاپن در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۱۶ میلیون بشکه نفت خام وارد کرد که نزدیک به ۹۴ درصد آن از کشورهای خلیج فارس تأمین شد و بخش عمده این محمولهها نیز از مسیر تنگه هرمز عبور میکرد. با کاهش تردد در این آبراه، پالایشگاههای ژاپنی با افت شدید واردات روبهرو شدند و توکیو برای جبران کمبود، خرید نفت از روسیه را حدود ۳.۵ برابر، از آمریکا بیش از سه برابر و از مالزی بیش از دو برابر کرد؛ همچنین کشورهایی مانند کلمبیا و جمهوری آذربایجان نیز در میان تأمینکنندگان نفت ژاپن پررنگتر شدند.
با این وجود که ژاپن در سال ۲۰۲۶، ۲۰ درصد نفت کمتری نسبت به سال گذشته میلادی را توناسته وارد کند، اما تقریبا به اندازه واردات در سال ۲۰۲۵ هزینه کرده است.