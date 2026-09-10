باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری رویترز، دموکرات‌های کنگره آمریکا متعهد شده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، پیت هگست، وزیر جنگ این کشور را هدف قرار دهند.

آنها که از احتمال پیروزی قاطع در انتخابات جسور شده‌اند، در حال برنامه‌ریزی یک کمپین فشرده از جلسات استماع و تحقیقات عمومی هستند و از اختیارات خود برای تعیین دستور کار و احتمالا توانایی خود برای احضار مقامات دولت ترامپ در مورد جنگ علیه ایران، جنایات جنگی انجام شده، معاملات تجاری پنتاگون، پاکسازی افسران ارشد نظامی و مجموعه‌ای از مسائل بحث‌برانگیز دیگر استفاده می‌کنند.

برخی از دموکرات‌ها می‌خواهند این موضوع را پیش ببرند و این احتمال را مطرح می‌کنند که مجلس نمایندگان به دنبال استیضاح هگست باشد، چهره‌ای جنجالی که فرماندهی‌اش موجی از اعتراضات را حتی از سوی برخی از جمهوری‌خواهان برانگیخته است.

دموکرات‌ها پس از نزدیک به دو سال سکوت، می‌گویند آماده‌اند تا برای برکناری یکی از دستیاران ارشد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش کنند.

در این زمینه، پت رایان، نماینده دموکرات از نیویورک، گفت: «هیگست و تیمش باید به خوبی آماده شوند و وکلا را استخدام کنند، زیرا ما با تمام قوا با آنها مقابله خواهیم کرد. این نظارت بسیار سختگیرانه است، زیرا به نظر من، این پنتاگون فاسدترین و غیرشفاف‌ترین پنتاگون است.»

در حالی که کمتر از دو ماه به انتخابات میان‌دوره‌ای باقی مانده و رای‌دهندگان از نحوه‌ی مدیریت ترامپ در جنگ علیه ایران و افزایش شدید قیمت بنزین ناراضی هستند، دموکرات‌ها گزینه‌های خود را محدود نمی‌کنند.

نماینده جیسون کرو (دموکرات از کلرادو) گفت: «جلسات استماع، جلسات توجیهی، جلسات غیررسمی، درخواست اطلاعات، همه چیز است.» او افزود: «ما از هر ابزاری که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که اطلاعات لازم را برای پاسخگو کردن مسئولان به دست می‌آوریم.»

در همین حال، حمایت دو حزبی از سیاست دفاعی سالانه و قانون بودجه از بین رفته است، چرا که دموکرات‌ها به جنگ علیه ایران و درخواست بودجه بی‌سابقه ۱.۵ تریلیون دلاری دولت اعتراض دارند.

در حالی که اهداف دموکرات‌ها کل دولت را در بر می‌گیرد، دوران بحث‌برانگیز هگست در پنتاگون و بی‌اعتنایی او به کنگره به آنها بهانه‌های فراوانی داده است.

نماینده آدام اسمیت (دموکرات از واشنگتن)، نامزد ریاست کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان، متعهد شد در صورت پیروزی حزبش، نظارت را تقویت کند. اسمیت استفاده از اختیارات کمیته برای احضار شهود علیه مقامات ارشد پنتاگون را که به اعتقاد او فاقد شفافیت با کنگره و عموم مردم هستند، رد نمی‌کند.

این فهرست شامل جنگ علیه ایران، کارزار ادعایی و مرگبار علیه مظنونان قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، اخراج چندین افسر ارشد و جلوگیری از ترفیعات نظامی توسط هگست، شرایط زندگی سربازان در خارج از آمریکا، استقرار نیرو‌های گارد ملی در واشنگتن، سیاسی شدن ارتش و معاملات تجاری خانواده ترامپ می‌شود.

برخی از قانونگذاران هشدار می‌دهند که این تلاش‌ها حتی می‌تواند به تلاش برای استیضاح رئیس جمهور آمریکا منجر شود.

منبع: المیادین