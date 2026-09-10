ضدانقلاب همواره سعی کرده دستاوردهای نظامی کشورمان را کوچک و بی ارزش جلوه دهد در این زمینه اما اینترنشنال تا جایی پیش رفته که به تکنولوژی آمریکایی لقب لگن را داده است.

باشگاه خبرنگاران چوان - پیروی دریایی سپاه پاسداران روز گذشته یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی را شکار کرد.
این ضربه نظامی ایران به آمریکا در حالی بوده که «دونالد ترامپ» رییسجمهور آمریکا همواره در در سلسله ادعاهای بی اساس خود عنوان کرده که نیروی دریایی ایران را نابود کرده است.
حالا ضدانقلاب نیز دست به کار شده تا با لفاظیهای رسانهای این دستاورد نظامی ایران را زیر سئوال ببرد. اما در این تخریب توان نظامی ایران، بیشتر تکنولوژی آمریکایی را هدف قرار داده است.
در همین راستا، یکی از به اصطلاح کارشناسان رسانه صهیونیستی اینترنشنال طی توییتی نوشت: «تمام رسانههای حکومت چند ساعت قبل تیتر زدند: به زودی خبر یک پیروزی بزرگ را منتشر خواهیم کرد. بعد این لگن رهاشده آمریکایی را رونمایی کردند که با هل دادن هم روشن نمیشه! رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی: زیردریایی بدون سرنشینی که در خاورمیانه از کار افتاد، مدل قدیمی است و تجهیزات سونار طبقهبندیشده را حمل نمیکند.»
البته عوامل اینترنشنال درحالی سعی دارند با استفاده از خبر رویترز این زیردریایی را لگن بنامند که حالا خود این خبرگزاری نگرانی خود را از ساخت و مهندسی معکوس این زیردریایی ابراز میکند و مینویسد: ️ «ایران احتمالاً دست به مهندسی معکوس شناور زیرسطحی خودکار آمریکایی «Dive-LD» که توقیف شده است، خواهد زد؛ اقدامی که دسترسی تهران به فناوری ارزشمند پهپادهای زیردریایی آمریکا را فراهم میکند.»
کارشناس اینترنشنال درحالی برای تخریب توان دفاعی ایران زیردریایی آمریکایی را لگن مینامد که پیشتر در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ضدانقلاب موشکهای ایرانی را تمسخر و آبگرمکن مینامیدند، اما بعدها از شدت تخریب و نقطه زنی این موشکها بارها صحبت کردند تا آن را تکنولوژی نظامی برای واهمه مردم لقب دهند.
در همین راستا، یکی از مجریان این شبکه صهیونیستی نیز در واکنش به توان نظامی ایران نتوانست عصبانیت خود را پنهان کند و در برابر انتشار چنین خبری گفت: «فیل که هوا نکردید.»
دوگانه متناقض اینترنشنال در حالی است که این شبکه پلها و زیرساختهای ساخته شده در دورههای قبل انقلاب را بزرگنمایی و زیرساختهای ساخته شده در پی از انقلاب که مورد حمله آمریکا قرار گرفته است را کم ارزش توصیف کرده است. این درحالی است که اگر این زیرساختها بیارزش بود چرا آمریکا برای ضربه به کشورمان باید برای تخریب حمله نظامی میکرد.
آنچه از دستور کار مشخص این رسانه آمریکایی صهیونیستی بر میآید، اینترنشنال ماموریت دارد فضای ذهنی مخاطب را نسبت به ایران ناتوان و با کم اهمیتی روبهرو کند تا ایرانیان نسبت به حملات آمریکا بیتفاوت شوند!
در نهایت، مسئله اصلی در این روایتسازی تلاش برای بیاهمیت جلوه دادن اصل توانایی ایران در شناسایی، رهگیری و بهدست آوردن یک سامانه نظامی آمریکایی است.
تعابیری مانند «لگن» و «فیل که هوا نکردید» نشان میدهد که این رسانه بیش از آنکه در پی بررسی فنی موضوع باشد، تلاش دارد اثر روانی چنین خبری بر مخاطب را خنثی کند. هرچند که در این تناقضات فناوری آمریکایی را بی ارزش میکند و در اصطلاح خودزنی میکند!
این رویکرد یک پیامد مهم هم دارد؛ رسانهای که در مواجهه با دستاوردهای نظامی ایران ابتدا اصل خبر را با تمسخر پاسخ میدهد، عملاً به جای نقد کارشناسی، عملیات تحقیر و کوچکنمایی را در پیش گرفته است. هر چند که در پایان فناوری نظامی آمریکا را مورد تمسخر قرار میدهد.
منبع: فارس