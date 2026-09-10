باشگاه خبرنگاران جوان - شرکتهای بیمهای که پوشش مناطق سیلزده گیلان و مازندران را بر عهده دارند در کمترین زمان ممکن نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. موسی رضایی که در آیین رونمایی از محصول بیمه زندگی «ارجان» شرکت بیمه ملت سخن میگفت، با اعلام این مطلب افزود: خوشبختانه از ساعات نخست این حادثه تمامی ظرفیتهای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان برای جبران خسارات زیاندیدگان، فعال شده و در همین راستا از شرکتهای متعهد بیمهای نیز انتظار میرود که فرایند تسویه خسارات را با جدیت دنبال کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تشریح آخرین عملکرد صنعت بیمه در حوادث اخیر، خاطرنشان کرد: با ورود گسترده و حمایتگر بیمهگران از حادثه بندر شهید رجایی تا جنگهای تحمیلی و همچنین حوادث طبیعی اخیر، تصویر شفاف و تازهای از صنعت بیمه در ذهن و دیدگان آحاد مردم نقش بسته که باید به این دستاورد، نگاه سرمایهای داشته باشیم.
موسی رضایی از حوادث اینچنینی به عنوان آوردگاه ظرفیتسنجی صنعت بیمه یاد کرد و افزود: بیمهگران با تکیه بر توانگری مالی و فنی و همچنین پرداخت سریع و آسان خسارات، تلاش میکنند تا فضای آرامش عمومی و امنیت اقتصادی را در سطح جامعه گسترش دهند.
گفتنی است تا لحظه تنظیم این گزارش درصد بالایی از خسارات سیل اخیر استانهای مازندران و گیلان توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و چند شرکت بیمه، ارزیابی و به زیاندیدگان پرداخت شده است.
منبع: بیمه مرکزی