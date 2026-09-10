باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اظهار کرد: با توجه به ورود گلههای گراز وحشی به برخی مزارع و باغهای ارومیه و وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی، اقدامات لازم برای مدیریت تعارض میان انسان و حیاتوحش، با رعایت ضوابط قانونی، در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا، تعدادی میرشکار محلی با هماهنگی و تحت نظارت اداره حفاظت محیطزیست و بر اساس مجوزهای قانونی، برای پیشگیری از ورود گرازها به اراضی کشاورزی و کاهش خسارتهای احتمالی بهکار گرفته شدهاند.
خانی تأکید کرد: این اقدامات با هدف کاهش تعارض میان جوامع محلی و حیاتوحش، حفاظت از محصولات کشاورزی و جلوگیری از برخوردهای خودسرانه و غیرمجاز با حیاتوحش انجام میشود.