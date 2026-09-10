نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: کیومرث صابری با طنزهای زیبایش نشان داد  که  قدرت کلمه فراتر از قدرت سیاست است .‌

باشگاه خبرنگاران جوان ، سمیه بشارتی - سید کریم معصومی ، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی عصر امروز در آیین پاسداشت زاد روز کیومرث صابری فومنی «گل آقا » که در سالن آمفی تئاتر اداره کل ارشاد اسلامی فومن برگزار شده بود، گفت : کیومرث صابری با طنزهای زیبایش نشان داد که قدرت کلمه فراتر از قدرت سیاست است .‌

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افتخار می کنیم در چنین سرزمینی چنین مردی پرورش یافته است، گل آقا توانست حق را با استفاده از ابزار کلمات، حقایق را به نقد بکشد.

وی با بیان اینکه افتخار می کنم خادم مردم دیاری هستم که دارای ریشه های تاریخی و فرهنگی است، افزود: شهرستان فومن دارای نخبگانی است که در سطح کشور خوش درخشیده و افتخاراتی را آفریدند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان فومن فارغ از موقعیت جغرافیایی مطلوب دارای ریشه عمیق فرهنگی است، گفت : این میراث گرانبها نیازمند حفظ و پاسداری است.

معصومی اذعان داشت : پاسداشت ریشه‌های فرهنگی و تاریخی، تدوین برنامه‌های مدون برای حفاظت از میراث فرهنگی و انتقال آثار و اندیشه‌های بزرگان به نسل‌های آینده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رشد و تعالی اندیشه در جامعه کمک کند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : گل آقا عمر خود را وقف طنز کرد و با نگاهی مسئولانه ، مسائل و مشکلات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه را نقد می کرد.

گل آقا صدای نقد سازنده بود

هادی حق شناس، استاندار گیلان در ادامه این آیین پاسداشت گفت: گیلان همواره مهد و پرورش دهنده بزرگان و فرهیختگانی بوده که نام و آثارشان مایه فخر و مباهات مردم این استان و کشور است.

استاندار گیلان با بیان اینکه گل آقا یکی از چهره‌های برجسته ایران است، افزود: گیلان مشاهیر و نخبگان فراوانی در عرصه‌های مختلف دارد.

وی تصریح کرد: کیومرث صابری دقیقا در زمانی طنز شروع کرد که شرایط جنگی بود، حال و هوای سیاسی مثل وضعیت کنونی نبود تند‌ترین طنز‌های را گفت بدون اینکه دل کسی را برنجاند هنر صابری نقد کردن تاثیر گذار بود.

استاندار گیلان خاطر نشان کرد: این فرهیخته بزرگ همواره مورد اعتماد و مشورت شهید رجایی بود و از ارتباط و اعتماد رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز برخورد دار بود.