دو ورزشکار شایسته کردستانی در اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی حضور یافتند.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا شیرزاد و کامیار مرادی، دو کبدیکار شایسته استان کردستان، با دعوت کادر فنی تیم ملی در نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی کبدی سالنی بزرگسالان ایران حضور پیدا کردند.
مرحله نخست اردوی آمادهسازی تیم ملی کبدی سالنی بزرگسالان ایران با هدف افزایش آمادگی ملیپوشان برای حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی داخل سالن ریاض عربستان، از ۲۰ تا ۲۵ شهریورماه به میزبانی اراک برگزار میشود.
در این مرحله از اردو ۶۵ بازیکن از سراسر کشور حضور دارند و زیر نظر کادر فنی تیم ملی، تمرینات آمادهسازی و ارزیابیهای فنی را دنبال میکنند.
ملیپوشان حاضر در این اردو در ادامه مراحل آمادهسازی، برای حضور در ترکیب نهایی تیم ملی و شرکت در بازیهای آسیایی داخل سالن ریاض عربستان مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.