تشدید تنش‌ها در منطقه، قیمت نفت برنت روسیه را به بالای ۱۰۵ دلار در هر بشکه رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که تشدید تنش‌ها در منطقه نگرانی‌ها درباره اختلال طولانی‌مدت در عرضه جهانی انرژی را افزایش داده، بهای نفت برنت، شاخص بین‌المللی قیمت نفت ۴ درصد افزایش یافت و به ۱۰۵.۲۴ دلار در هر بشکه رسید؛ سطحی که آخرین بار چهار ماه پیش به آن رسیده بود.

در همین حال، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، شاخص نفت آمریکا هم ۴.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۰۰.۲۷ دلار در هر بشکه رسید و برای نخستین بار در چهار ماه گذشته، از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد.

این افزایش قیمت در حالی رخ داد که جنگ آمریکا علیه ایران وارد هفتمین ماه خود شده و تشدید حملات به کشتی‌ها، نگرانی‌ها درباره اختلال جدی‌تر در جریان انتقال نفت از آسیای غربی را افزایش داده است.

در همین حال، وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که مشاوران ارشد کاخ سفید در گفت‌و‌گو‌های خصوصی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا احتمال ادامه درگیری تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او را بررسی کرده‌اند.

این گزارش پس از آن منتشر شد که ترامپ روز چهارشنبه گفت جنگ پس از انتخابات کنگره در آبان «فوراً پایان خواهد یافت».

منبع: آناتولی

برچسب ها: نفت برنت ، بهای نفت ، بازار انرژی
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