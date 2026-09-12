باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان است.

به گفته وی، علی رغم آنکه در اوج مصرف تخم مرغ به سر می بریم، اما مشکلی در تامین نداریم.

کاشانی ادامه داد: با افزایش قیمت مواد اولیه اعم از ذرت و کنجاله سویا، مکمل و ریز مغذی ها، قیمت جدید را به وزارت جهاد پیشنهاد دادیم چراکه نرخ تمام شده هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری به ۲۹۵ هزار تومان رسیده است و کماکان منتظریم تا وزارت جهاد قیمت های جدید را اعلام کند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن افزود: براساس قیمت اعلامی درب مرغداری، هر کیلو محصول با احتساب ۲۳ درصد سود باید بدست مصرف کننده برسد.

وی قیمت منطقی کنونی هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده را ۲۹۰ هزار تومان معادل هر شانه ۲ کیلویی ۵۸۰ تا ۵۹۰ هزار تومان اعلام کرد.

کاشانی با بیان اینکه مشکلی در تامین تخم مرغ نداریم، افزود: در حال حاضر تخم مرغ به میزان مصرف مورد نیاز تولید می شود و هیچ گونه نگرانی بابت تامین نداریم و تنها خواستار تسریع در اصلاح هرچه سریع تر قیمت هستیم تا تداوم تولید دچار چالش شود.

این مقام مسئول تولید تخم مرغ شهریور را ۱۱۵ هزار تن برآورد کرد و افزود: با افزایش تقاضا برای مصرف پیش بینی می شود که حداکثر نیاز در این مقطع ۱۰۵ هزار تن باشد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران با بیان اینکه صادرات تخم مرغ توسط وزارت جهاد در حال انجام است، گفت: بنابر آمار صادرات تخم مرغ بشدت کاهش یافته است به طوریکه پیش بینی می شود صادرات نسبت به سال قبل ۵۰۰ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به آینده بازار تولید و تخم مرغ تصریح کرد: تولید تخم مرغ طبق برنامه سال قبل در حال انجام است، اما بازارهای صادراتی را متاسفانه از دست دادیم که در صورت عدم توجه به اصلاح قیمت، احتمال بحران در تولید وجود دارد. اما در شرایط فعلی مشکلی در تولید و تامین نداریم و تنها انتظار می رود دولت حمایت های لازم را در خصوص مازاد تولید ماه های آتی داشته باشد.