باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری -سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به برگزاری دومین اجلاس وزرای اقتصاد و رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بریکس گفت: این اجلاس پیش از نشست نهایی رؤسا و سران کشورهای عضو برگزار شد و طی دو روز آینده نشست سران نیز برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این اجلاس مباحث بسیار مهمی مطرح شد و بیانیه نهایی نیز با اجماع به تصویب رسید و همه کشورهای حاضر بر مفاد آن اتفاق نظر داشتند.
مدنیزاده یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این اجلاس را استفاده از ارزهای محلی عنوان کرد و گفت: افزایش هماهنگی و همکاریهای اقتصادی، استفاده از ارزهای محلی و همچنین بهرهگیری از نظامهای پرداخت و سیستمهای پیامرسان داخلی در مجموعه بریکس از موضوعات مهم مورد بحث بود.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که جمعبندیهای انجامشده در این اجلاس برای همه کشورهای منطقه و بهویژه ایران نتایج مثمرثمری به همراه داشته باشد.
وی همچنین به همکاریهای مشترک در حوزه توسعه و سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این اتحادیه جدید، همکاریهای مشترک در امور توسعه و سرمایهگذاری است که به نوعی در حال تعریف یک قطب جدید در نظامهای مالی و اقتصادی جهان است.
مدنیزاده ادامه داد: این همکاریها میتواند نقش بسزایی در جذب سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه زیرساختها، داشته باشد و ظرفیتهای جدیدی را برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی و توسعهای ایجاد کند.
وی با اشاره به موضوع کاهش وابستگی به دلار و ارزهای کشورهای غربی اظهار کرد: حرکت به سمت استفاده از ارزهای محلی و دوری از وابستگی به دلار و ارزهای کشورهای غربی، نقش مهمی در همکاریهای اقتصادی کشورهای عضو بریکس خواهد داشت.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این موضوع بهخصوص برای ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد، اهمیت ویژهای خواهد داشت؛ چراکه میتوانیم با استفاده از ارزهای محلی، بخشی از مسائل اقتصادی و مبادلات تجاری خود را مدیریت کرده و از نظامهای پرداخت جدید برای انجام پرداختهای بینالمللی بهرهمند شویم.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: توسعه استفاده از ارزهای محلی و نظامهای پرداخت بینالمللی مستقل از سازوکارهای غربی، یکی از دستاوردهای بسیار مهم بریکس برای کشور ما خواهد بود.