وزیر اقتصاد گفت: استفاده از ارزهای محلی در بریکس می‌تواند به کاهش اثر تحریم‌ها کمک کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به برگزاری دومین اجلاس وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس گفت: این اجلاس پیش از نشست نهایی رؤسا و سران کشورهای عضو برگزار شد و طی دو روز آینده نشست سران نیز برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این اجلاس مباحث بسیار مهمی مطرح شد و بیانیه نهایی نیز با اجماع به تصویب رسید و همه کشورهای حاضر بر مفاد آن اتفاق نظر داشتند.

مدنی‌زاده یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این اجلاس را استفاده از ارزهای محلی عنوان کرد و گفت: افزایش هماهنگی و همکاری‌های اقتصادی، استفاده از ارزهای محلی و همچنین بهره‌گیری از نظام‌های پرداخت و سیستم‌های پیام‌رسان داخلی در مجموعه بریکس از موضوعات مهم مورد بحث بود.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی‌های انجام‌شده در این اجلاس برای همه کشورهای منطقه و به‌ویژه ایران نتایج مثمرثمری به همراه داشته باشد.

وی همچنین به همکاری‌های مشترک در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اتحادیه جدید، همکاری‌های مشترک در امور توسعه و سرمایه‌گذاری است که به نوعی در حال تعریف یک قطب جدید در نظام‌های مالی و اقتصادی جهان است.

مدنی‌زاده ادامه داد: این همکاری‌ها می‌تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها، داشته باشد و ظرفیت‌های جدیدی را برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایجاد کند.

وی با اشاره به موضوع کاهش وابستگی به دلار و ارزهای کشورهای غربی اظهار کرد: حرکت به سمت استفاده از ارزهای محلی و دوری از وابستگی به دلار و ارزهای کشورهای غربی، نقش مهمی در همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو بریکس خواهد داشت.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این موضوع به‌خصوص برای ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت؛ چراکه می‌توانیم با استفاده از ارزهای محلی، بخشی از مسائل اقتصادی و مبادلات تجاری خود را مدیریت کرده و از نظام‌های پرداخت جدید برای انجام پرداخت‌های بین‌المللی بهره‌مند شویم.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: توسعه استفاده از ارزهای محلی و نظام‌های پرداخت بین‌المللی مستقل از سازوکارهای غربی، یکی از دستاوردهای بسیار مهم بریکس برای کشور ما خواهد بود.

 

 

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، نرخ دلار
خبرهای مرتبط
ورود مجلس به افزایش قیمت دلار با دعوت فرزین به کمیسیون+ فیلم
آزادسازی قیمت گاز کمکی به کاهش مصرف نمی‌کند /اثرگذاری ۱۰ تا ۲۰ درصدی مردم در صرفه‌جویی
قیمت پایه محصولات پتروشیمی این هفته اعلام نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان/ وعده پرداخت مطالبات گندمکاران محقق می‌شود؟
کارمزد‌های خدمات بانکی ریالی به روزرسانی شد
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
تهران از نظر بار مصرفی بخش صنعت، رتبه نخست کشور را دارد/ ۹۰ درصد ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده استان تهران در واحدهای صنعتی بود
۲۰ هزار مگاوات ناترازی را با همکاری مردم برطرف کردیم
آخرین وضعیت سوخت نیروگاهی/ آیا پاییز و زمستان قطعی برق خواهیم داشت؟+ فیلم
صنایع برای جلوگیری از محدودیت احتمالی برق در زمستان به‌دنبال واردات باشند+ فیلم
بهره برداری از ۳۱.۵ کیلومتر راه اصلی و آزادراه در استان سمنان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۹ شهریور
آخرین اخبار
کاهش وابستگی به دلار در دستور کار همکاری‌های اقتصادی بریکس است
تسریع در پرداخت خسارات آسیب‌دیدگان سیل شمال کشور
ضرورت تخصیص سهمیه مازاد بنزین به شبکه حمل‌ونقل صنفی
همکاری‌های تجارت کشاورزی تهران-اسلام‌آباد رو به گسترش است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۹ شهریور
کالا‌های کشاورزی ایرانی در بازار‌های صادراتی خواهان دارند/ادعا‌ها درباره برگشت محصولات کشاورزی بزرگ‌نمایی است +فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
تبدیل رایگان خودرو‌های شخصی به CNG اجرایی می‌شود
به دنبال اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر آذربایجان و ارمنستان هستیم
ایران مسیرانتقال محصولات قزاقستان به آفریقا می شود
تولید برنج به ۲.۲ میلیون تن می رسد
بهره برداری از ۳۱.۵ کیلومتر راه اصلی و آزادراه در استان سمنان
کارمزد‌های خدمات بانکی ریالی به روزرسانی شد
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان/ وعده پرداخت مطالبات گندمکاران محقق می‌شود؟
صنایع برای جلوگیری از محدودیت احتمالی برق در زمستان به‌دنبال واردات باشند+ فیلم
آخرین وضعیت سوخت نیروگاهی/ آیا پاییز و زمستان قطعی برق خواهیم داشت؟+ فیلم
۲۰ هزار مگاوات ناترازی را با همکاری مردم برطرف کردیم
رشد ۲۵ درصدی نصب کنتور‌های هوشمند؛ یارانه برق مشترکان متخلف تا یک سال حذف می‌شود
اصابت و آسیب به ۴۸۷ نقطه شبکه توزیع و انتقال برق تهران در جنگ تحمیلی سوم
تهران از نظر بار مصرفی بخش صنعت، رتبه نخست کشور را دارد/ ۹۰ درصد ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده استان تهران در واحدهای صنعتی بود
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
ورود سامانه بارشی جدید از جمعه