گاردین کنترل مناطق ساحلی دریای سرخ توسط نیرو‌های مسلح یمنی را فاجعه‌ای استراتژیک برای عربستان و آمریکا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی گاردین کنترل نیروهای انصارالله بر سواحل دریای سرخ را «فاجعه‌ای استراتژیک» برای عربستان و آمریکا توصیف کرد.

این روزنامه معتقد بود که این اقدام، ایران و متحدانش را یک گام به «کنترل کامل» دو گذرگاه دریایی حیاتی برای ناوبری غربی، واقع در دو سوی شبه جزیره عربستان، نزدیک‌تر می‌کند: تنگه باب‌المندب در انتهای جنوبی دریای سرخ و تنگه هرمز در خلیج فارس. 

در همین راستا، رسانه‌های وابسته به صهیونیست‌ها امروز پنجشنبه نسبت به خطرات تسلط نیرو‌های مسلح یمن بر مناطق بیشتری در مناطق ساحلی غربی دریای سرخ و تردد کشتی‌های مرتبط با رژیم تروریستی اسرائیل هشدار دادند.

خبرنگار المیادین در یمن امروز گزارش داد که نیرو‌های مسلح یمن موفق شده‌اند کنترل مناطق و اماکن نظامی مهمی را در منطقه ساحلی المخا در غرب استان تعز به دست گیرند. او تایید کرد که نیرو‌های مسلح کنترل پایگاه خالد و اردوگاه جبل النار، که مقر نیرو‌های نظامی تحت کنترل عربستان در ساحل غربی است، را به دست گرفته‌اند.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین کنترل الخوخه و حیس در بخش جنوبی استان ساحلی الحدیده در ساحل دریای سرخ و الوازعیه در تعز را به دست گرفتند. 

این در حالی است که نیرو‌های مسلح یمن پس از حملات پیشگیرانه علیه تجمعات مزدوران سعودی، در چندین استان درگیر نبرد با نیرو‌های تحت حمایت عربستان هستند، در حالی که این کشور برای حمایت و تقویت تجمعات نظامی سعودی در زمین، حملات هوایی را علیه تعدادی از استان‌ها از جمله مارب، الجوف، تعز و حدیده انجام می‌دهد.

منبع: المیادین

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله به عربستان ، دریای سرخ
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