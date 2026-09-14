مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس برآورد‌های صورت گرفته طی ماه‌های اخیر مرغداران در فروش مرغ ۳۰ همت زیان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: در حال حاضر مرغداران هر کیلو مرغ با نرخ ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه می کنند که براین اساس در فروش هر کیلو محصول ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان زیان می کنند.

به گفته وی، اکنون صادرات چندانی بواسطه عدم همخوانی قیمت ها با بازارهای جهانی نداریم و با پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی، مجوز لازم برای خرید حداقل ۲۰ هزار تن مرغ مازاد توسط پشتیبانی امور دام انجام شده است که امیدواریم با جمع آوری مرغ مازاد شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا باشیم‌.

اسداله نژاد خرید حمایتی مرغ مازاد از مرغداران را راهکار حمایتی از تولید برشمرد و افزود: برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا باید بدنبال آن باشیم که میزان واقعی مرغ مورد نیاز کشور مشخص کنیم و بر مبنای آن سیاست گذاری و برنامه ریزی تولید را انجام دهیم که این امر ضمن صرفه جویی در مصرف نهاده دیگر شاهد بحران در بازار مرغ نخواهیم بود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به راهکار ایجاد تعادل در بازار مرغ بیان کرد: اگر تولید به میزان نیاز واقعی بازار باشد و سیاست گذاری متناسب با تولید باید شکل بگیرد تا دچار مازاد و کمبود عرضه نباشیم چراکه در صورت مازاد تولید و عدم صادرات با دپوی مرغ و زیان تولیدکنندگان روبرو هستیم و تنها راه حل تعادل بازار، تولید به میزان مکفی است.

به گفته وی، با توجه به تعهد بازگشت ارز و اختلاف ارز تعهد بازگشت با بازار آزاد و بالابودن قیمت و عدم رقابت با تجار عملا نمی توان به صادرات امیدوار بود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت تمام شده هر کیلو مرغ را ۲۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر مرغداران در فروش هر کیلو مرغ ۶۰ هزار تومان زیان می کنند و برآوردها حاکی از آن است که مرغداران طی ماه های اخیر ۳۰ همت زیان کردند.

وی گفت: علی رغم آنکه تشکل ها بر جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی تاکید دارند، اما متاسفانه وزارت جهاد بر جوجه ریزی بالاتر تاکید دارند که این امر به معنای مخالفت با صادرات نیست و معتقدیم از پتانسیل تولید باید استفاده کرد، اما بدلیل عدم رقابت در بازارهای جهانی باید به میزان نیاز کشور تولید کرد.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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