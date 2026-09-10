بخشی از دیواره رودخانه زیارت در محدوده عدالت ۷۲.۱ گرگان دچار ریزش شده و این وضعیت نگرانی ساکنان این منطقه را در پی داشته است؛ موضوعی که همزمان با وقوع سیلاب می‌تواند خطرات بیشتری برای ساکنان و خودرو‌های عبوری ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی؛ ساکنان کوچه عدالت ۷۲.۱ با اشاره به وضعیت نامناسب این بخش از رودخانه می‌گویند در سال‌های گذشته خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های متعددی در این محدوده به داخل رودخانه سقوط کرده‌اند.

بر اساس اظهارات ساکنان، عرض مسیر در این محدوده حدود ۴۰ سال پیش نزدیک به ۱۲ متر بوده، اما اکنون به حدود سه متر کاهش یافته است.

این در حالی است که بخش موردنظر همچنان فاقد دیواره‌سازی مناسب است و ساکنان نسبت به احتمال تشدید ریزش و بروز حادثه در زمان بارندگی و وقوع سیلاب هشدار می‌دهند.

تجری، شهردار منطقه یک گرگان در این خصوص با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری اظهار کرد: از سال‌های گذشته تاکنون حدود ۹۰ درصد دیواره رودخانه توسط شهرداری احداث شده است، اما بر اساس آرای دیوان عدالت اداری، مسئولیت این بخش بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است.

در مقابل، مدیرکل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مسئولیت نظافت، لایروبی و دیواره‌سازی رودخانه‌های داخل محدوده شهر را متوجه شهرداری‌ها دانست.

اختلاف میان دو دستگاه درباره متولی دیواره‌سازی و ساماندهی رودخانه زیارت در حالی ادامه دارد که حدود ۷ تا ۱۰ کیلومتر از مسیر رودخانه زیارت از داخل شهر گرگان عبور می‌کند و بخش‌هایی از این رودخانه در مجاورت مناطق مسکونی قرار دارد.

اکنون ساکنان عدالت  ۷۲.۱ گرگان خواستار تعیین تکلیف مسئولیت میان دستگاه‌های مربوط و ایمن‌سازی این بخش از رودخانه پیش از وقوع حادثه احتمالی هستند.

برچسب ها: رودخانه ، سیلاب
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