باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با خبرگزاری بلومبرگ مدعی شد که آژانس فعالیتهای عمرانی را در نزدیکی کوه کلنگ ایران مشاهده کرده است.
گروسی گفت: «نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد تحرکاتی در اطراف این سایت ساختمانی در حال انجام است. [با این حال] ما اطلاعات مشخصی درباره فعالیتهایی که ممکن است در آنجا انجام شود، نداریم».
اظهارات گروسی در حالی مطرح میشود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بازرسانی را به داخل این مجموعه اعزام نکرده و به گفته گروسی، به تصاویر و اطلاعات ماهوارهای و سایر تصاویر از راه دور متکی است.
این ادعا همچنین در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اخیرا گفته است که ایالات متحده ممکن است «بهزودی» به کوه کلنگ حمله کند.
کوه کلنگ که نام کامل آن «کوه کلنگگزلا» است در استان اصفهان واقع شده و در دو کیلومتری مجتمع هستهای نطنز قرار دارد. مقامات آمریکایی مدعی فعالیت هستهای ایران در این مکان شدهاند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران صراحتا اعلام کرده است که در کوه کلنگ هیچ فعالیت هستهای در جریان نیست و تمرکز آمریکا بر این منطقه را «بهانهای ساختگی برای تجاوز، تخریب و خرابکاری» دانسته است.
منبع: الجزیره