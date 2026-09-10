سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به تصمیم سازمان لیگ برای لغو دیدار پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تصمیم سازمان لیگ برای تعویق دیدار پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر، با اعتراض شدید مهدی تارتار، سرمربی سرخپوشان، مواجه شده است. سازمان لیگ فوتبال ایران دقایقی پیش از تعویق و لغو چهار دیدار هفته هفتم لیگ برتر خبر داد که بر این اساس، برخلاف استقلال و تراکتور، دیدار پرسپولیس نیز لغو و به زمان دیگری موکول شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که باشگاه پرسپولیس امروز هرگونه درخواست برای تعویق مسابقه را رد کرده بود و حتی ساعتی پیش در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که هیچ درخواستی برای لغو یا تعویق این بازی به سازمان لیگ ارائه نکرده است.

مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس که پیش از این نیز با لغو مسابقه به دلیل حضور سه بازیکن تیمش در اردوی تیم امید مخالفت کرده بود، در واکنش به این تصمیم گفت: از این تصمیم غافلگیر و شوکه شدیم، چون مدیریت باشگاه و بنده هیچ درخواستی مبنی بر لغو مسابقه ارائه نداده بودیم و این تصمیم به صورت یک‌جانبه و بدون هماهنگی اتخاذ شده است. ما برای تمرین امروز و روزهای آینده برنامه‌ریزی کرده بودیم و حتی حضورمان در خرم‌آباد، تهیه بلیت و رزرو هتل را انجام داده بودیم.