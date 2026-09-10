سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به تصمیم سازمان لیگ برای لغو دیدار پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تصمیم سازمان لیگ برای تعویق دیدار پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر، با اعتراض شدید مهدی تارتار، سرمربی سرخپوشان، مواجه شده است.سازمان لیگ فوتبال ایران دقایقی پیش از تعویق و لغو چهار دیدار هفته هفتم لیگ برتر خبر داد که بر این اساس، برخلاف استقلال و تراکتور، دیدار پرسپولیس نیز لغو و به زمان دیگری موکول شد.این تصمیم در حالی اتخاذ شده که باشگاه پرسپولیس امروز هرگونه درخواست برای تعویق مسابقه را رد کرده بود و حتی ساعتی پیش در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که هیچ درخواستی برای لغو یا تعویق این بازی به سازمان لیگ ارائه نکرده است.
مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس که پیش از این نیز با لغو مسابقه به دلیل حضور سه بازیکن تیمش در اردوی تیم امید مخالفت کرده بود، در واکنش به این تصمیم گفت: از این تصمیم غافلگیر و شوکه شدیم، چون مدیریت باشگاه و بنده هیچ درخواستی مبنی بر لغو مسابقه ارائه نداده بودیم و این تصمیم به صورت یکجانبه و بدون هماهنگی اتخاذ شده است. ما برای تمرین امروز و روزهای آینده برنامهریزی کرده بودیم و حتی حضورمان در خرمآباد، تهیه بلیت و رزرو هتل را انجام داده بودیم.
او ادامه داد: ما از این تصمیم بسیار ناراضی هستیم، چرا که کاملاً در تضاد با لیگی است که برچسب حرفهای روی خودش دارد. وقتی اسامی داوران اعلام میشود، به منزله این است که بازیها قطعاً برگزار خواهند شد. از سوی دیگر، اگر قرار است تصمیمی یکجانبه گرفته شود، چرا همه مسابقات این هفته لغو نشدهاند و فقط برخی بازیها مشمول این تصمیم شدهاند؟
سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: ما پیش از اتخاذ این تصمیم، در تماس با سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال مخالفت کامل خود را با لغو بازی اعلام کردیم و این مسئله برای ما کاملاً غیرقابل قبول است. ما میخواهیم بازی کنیم و برای این مسابقه برنامهریزی فنی و حرفهای انجام دادهایم.
تارتار با انتقاد از توقف دوباره مسابقات لیگ برتر گفت: نمیدانم چرا وقتی لیگ به صورت پویا و جذاب در حال برگزاری است و مردم از آن لذت میبرند و کیفیت مسابقات هم بالا رفته و تیمها جا افتادهاند، ناگهان دستی از غیب وارد میشود و چنین تصمیمی میگیرد. از مدتها پیش مشخص بود بازیهای آسیایی چه زمانی برگزار خواهند شد و حتی اسامی بازیکنان هم مشخص بود.
وی افزود: ما با وجود مخالفت اولیه و آسیبی که حضور بازیکنان در اردوی خارج از فیفادی به تیممان میزد، برای رعایت مصالح و منافع ملی با حضور بازیکنانمان موافقت کردیم، اما اینکه ناگهان چنین تصمیمی علیه پرسپولیس گرفته میشود، بسیار عجیب و غیرقابل قبول است. دوباره تأکید میکنم که ما میخواهیم بازی کنیم.
سرمربی پرسپولیس در ادامه با اشاره به تبعات این تصمیم برای تیمش اظهار کرد: امیدوارم فدراسیون و سازمان لیگ هرچه سریعتر تکلیف را روشن کنند، چرا که این تصمیم کاملاً علیه تیم ماست و باعث میشود وارد یک دوره تعطیلی طولانیتر شویم که میتواند به تیم آسیب بزند؛ یک دوره کاملاً غیرضروری و زودتر از موعد.
تارتار خاطرنشان کرد: ما سه بازیکن خود را نداریم و بازیکن مصدوم هم داریم اما با این حال لغو مسابقات کاملاً علیه ماست، چون فشردگی ناخواسته و غیرضروری را به تیم ما تحمیل میکند. نمیدانم چرا به صورت کاملاً غیرقانونی، سازمان لیگ در بیانیه خود آورده که این تصمیم به درخواست تیمها بوده است. نشان بدهند که ما چه زمانی چنین درخواستی داشتیم؟ حتی دقایقی پیش از این اطلاعیه رسمی، باشگاه موضع خود را مشخص کرده بود.
او در پایان گفت: برای ما تعجبآور است که چرا چنین تصمیماتی که با روح فوتبال در تضاد است گرفته میشود. ما منتظر برگزاری بازی در روز یکشنبه هستیم و برنامه تمرینی ما تغییر نمیکند. شنبه عازم خرمآباد هستیم و زیر بار این تصمیم اشتباه نخواهیم رفت.