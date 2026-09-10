تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پیکان امروز و در هفته هفتم لیگ برتر رو در روی هم قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه -  تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان در هفته هفتم لیگ برتر امروز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور و با قضاوت وحید کاظمی از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهرقدس رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه.... به پایان رسید.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، سامان تورانیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و سعید سحرخیزان

ترکیب پیکان:

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، حجت الله احمدی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرید امیری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی

بازی از ساعت ۱۹ و با قضاوت وحید کاظمی آغاز شد.

دقیقه ۴: شوت بازیکن پیکان به شکل  خطرناکی و با اختلافی کمی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۱۰: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها خلق نشده است.

دقیقه ۱۵: در حالی که توپ در اختیار بازیکنان پیکان بود یاسر آسانی روی بازیکن صاحب توپ مرتکب خطا شد و داور به سود پیکان ضربه آزاد اعلام کرد.

دقیقه ۲۲: بازیکنان استقلال به سمت دروازه پیکان نزدیک شدند که میلاد باقری مدافع این تیم توپ را سراسیمه به بیرون فرستاد.

دقیقه ۳۱: شوت از راه دور رضا شکاری را فرعباسی به راحتی در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۸: شوت یاسر آسانی را پور حمیدی دروازه بان پیکان مهار کرد و به کرنر فرستاد.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

نیمه دوم از ساعت ۲۰ آغاز شد.

دقیقه ۴۸: در حالی که توپ به سعید سحرخیزان رسید داور بلافاصله خطای او را اعلام کرد که این موضوع با واکنش تند هواداران این تیم مواجه شد.

دقیقه ۵۲: شوت بیرون محوطه امیرمحمد رزاقی نیا با برخورد توپ به مدافع پیکان به کرنر رفت.

دقیقه ۵۶: در حالی که سحرخیزان در حال ورود به محوطه جریمه تیم فوتبال پیکان بود صائب محبی او را نقش بر زمین کرد و داور به او کارت زرد نشان داد.

دقیقه ۵۶: در حالی که سحرخیزان در حال ورود به محوطه جریمه تیم فوتبال پیکان بود صائب محبی او را نقش بر زمین کرد و داور به او کارت زرد نشان داد. 

دقیقه ۷۰: پس از حضور جلال الدین ماشاریپوف به داخل زمین رستم آشورماتوف بازوبند کاپیتانی را به بازوی این بازیکن بست.

دقیقه ۷۱: شوت یاسر آسانی را پورحمیدی مهار و به کرنر فرستاد.

دقیقه ۷۴: داور پس از بازبینی صحنه برای استقلال پنالتی گرفت و یاسر آسانی اولین گل بازی را برای استقلال به ثمر رساند.

در نهایت این بازی با برتری یک بر صفر استقلال به پایان رسید.

 

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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