باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: سیاست‌ها، مصوبات و تصمیمات دولتی از یک سو هزینه‌های تولید را چند برابر کرده و از سوی دیگر از تولیدکننده نمی توان انتظار داشت که قیمت مرغ در بازار ثابت بماند.

به گفته وی، حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین این موارد بوده که موجب شده قیمت نهاده‌های اصلی از جمله ذرت و کنجاله سویا بیش از چهار تا پنج برابر افزایش پیدا کند و نیاز واحدهای مرغداری به سرمایه در گردش به‌شدت افزایش یابد.

اسداله نژاد ادامه داد: مرغداران طی ماه‌های گذشته محصول خود را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه کرده‌اند و عملا بخشی از سرمایه خود را برای ادامه تولید مصرف کرده‌اند که با مستهلک شدن سرمایه تولیدکنندگان، توان تامین نقدینگی و جوجه‌ریزی کاهش پیدا می‌کند.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به رشد چشمگیر هزینه برق واحدهای مرغداری بیان کرد: هزینه های برق واحدهای مرغداری ۶۰۰ درصد افزایش یافته و از طرفی با قطعی برق ۴ ساعته در روز، تولیدکنندگان مجبور به تامین گازوییل هستند که متاسفانه به جای خرید هر لیتر ۳۰۰ تومان با نرخ ۴۰ هزار تومان خریداری می کنند که تمامی این موارد هزینه های تولید را افزایش می دهد.

به گفته وی، طی نامه ای خواستار اصلاح قیمت تعرفه برق شدیم متناسب با ظرفیت و الگوی مصرف واحدها شدیم.