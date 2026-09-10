جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که عملیات کنونی آن در واکنش به حملات و محاصره عربستان صورت می‌گیرد و علیه کشتیرانی و تجارت بین‌المللی نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله می‌گوید عملیات جاری این جنبش زمانی متوقف خواهد شد که حملات به یمن پایان یابد و محاصره رفع شود.

این سخنگو در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که عملیات نیرو‌های انصارالله «محدود به اهداف مشخص است و ماهیتی دفاعی دارد».

او تاکید کرد که کشتیرانی و تجارت بین‌المللی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب «همچنان امن و بدون وقفه است» و «آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی تهدید نخواهد شد». 

این اظهارات پس از پیشروی سریع نیرو‌های انصارالله در سواحل غربی یمن در طول شب گذشته مطرح شد؛ نیرو‌های این جنبش شهر بندری مهم مُخا را به کنترل خود درآوردند و گزارش‌ها حاکی از حرکت آنها به سمت جنوب است.

افزون بر این، گزارش شده است که جنبش انصارالله موفق شده کنترل جزیره «زُقَر» یمن در دریای سرخ را نیز به دست بگیرد. جزیره زُقَر در جنوب دریای سرخ و در نزدیکی سواحل غربی یمن قرار دارد و بخشی از مجمع‌الجزایر حَنیش است.

این جزیره به دلیل موقعیت آن در مسیر کشتیرانی دریای سرخ و نزدیکی به تنگه راهبردی باب‌المندب، از اهمیت نظامی و جغرافیایی برخوردار است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، دریای سرخ ، تنگه باب المندب
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