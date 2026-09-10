باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - عباسی یزدی، مسئول سابق کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه (س) و خادم افتخاری کتابخانه در حاشیه تور رسانه‌ای که برای اصحاب رسانه تدارک دیده شده بود، درباره قرآن‌های نگه‌داری شده گفت: در اینجا گنجینه قرآن‌های چاپی آستان مقدس حضرت معصومه (س) قرار دارد، که بیش از ۲۰۰۰ نسخه قرآن چاپی در اینجا نگه‌داری می‌شود. کلیه قرآن‌ها فهرست‌نویسی شده و در سایت آستان در دسترس عموم قرار گرفته است.

یزدی ادامه داد: از قرآن‌های چاپی می‌توان به این قرآن اشاره کرد، که قدیمی‌ترین برگردان قرآن به فارسی است. یعنی آنقدر ترجمه‌اش به فارسی ثقیل است، که در هر صفحه تعدادی لغات را معنی کرده است. خواندن ترجمه نیز ثقیل و سنگین است. کارشناسان تالیف کتاب را هم‌عصر با کتب اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری دانسته‌اند.