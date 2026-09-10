باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - دکتر خسروی، رئیس بیمارستان هاجر (س) شهرکرد و متخصص بیماری‌های عفونی، با اشاره به تغییرات اقلیمی در فصل پاییز و بازگشایی مدارس، نسبت به افزایش شیوع ویروس‌های تنفسی هشدار داد و بر اهمیت رعایت زمان طلایی در آغاز درمان‌های تخصصی تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به نوسانات دمایی اخیر، احتمال فعالیت مجدد ویروس‌های تنفسی از جمله آنفلوآنزا، کرونا و سرماخوردگی افزایش یافته است.

دکتر خسروی ضمن اشاره به اینکه تشخیص دقیق این بیماری‌ها نیازمند معاینه بالینی است، از شهروندان خواست از خودتشخیصی و به‌کارگیری درمان‌های خانگی که موجب تأخیر در درمان تخصصی می‌شود، پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: گروه‌های حساس شامل کودکان زیر ۴ سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن قلبی و ریوی مانند آسم و برونشیت، مبتلایان به دیابت و نقص سیستم ایمنی، مادران باردار و بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان با شیمی‌درمانی هستند که بیش از سایرین در معرض عوارض جدی بیماری‌های تنفسی قرار دارند.

متخصص بیماری‌های عفونی با تأکید بر اهمیت حیاتی زمان در شروع دارو‌های ضدویروس گفت: برای بیماران پرخطر، ۴۸ ساعت نخست ابتلا به آنفلوآنزا و ۴ تا ۵ روز نخست ابتلا به کرونا، زمان طلایی محسوب می‌شود. تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی به دلیل به‌کارگیری روش‌های سنتی می‌تواند منجر به عوارض جبران‌ناپذیر شود.

وی همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس ادامه داد: کودکان به دلیل تعاملات نزدیک در محیط‌های آموزشی، نقش اصلی را در انتقال ویروس به خانواده‌ها ایفا می‌کنند. از این رو، توصیه می‌شود والدین در صورت مشاهده علائمی نظیر سرفه، تنگی نفس یا آبریزش بینی، بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده و از حضور کودک در محیط‌های شلوغ جلوگیری کنند.