همتی: تحریم ابزار فشار است نه ابزار تعیین سرنوشت ایران

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به مجموعه تحریمها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا اعلام کرد آنچه تاکنون توسط آمریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیتهای درآمدی و تجاری، تلاش برای تشدید انتظارات و تاثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است.
همتی خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی یک سیاست نیست بلکه یک خطای محاسباتی است و هزینه محاسباتی آمریکاییها را افزایش میدهد.
رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به وعده ترامپ برای پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات کنگره گفت: قول پرداخت ۵ هزار دلار به هر آمریکایی در صورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات کنگره بخشی از همان هزینه خطای محاسباتی است.