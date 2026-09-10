همتی: تحریم ابزار فشار است نه ابزار تعیین سرنوشت ایران

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مجموعه تحریم‌ها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا اعلام کرد آنچه تاکنون انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیت‌های درآمدی و تجاری، تلاش برای تشدید انتظارات و تاثیرگذاری مقطعی بر فضای بازار‌ها بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مجموعه تحریم‌ها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا اعلام کرد آنچه تاکنون توسط آمریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیتهای درآمدی و تجاری، تلاش برای تشدید انتظارات و تاثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است.

 همتی خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی یک سیاست نیست بلکه یک خطای محاسباتی است و هزینه محاسباتی آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به وعده ترامپ برای پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره گفت: قول پرداخت ۵ هزار دلار به هر آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره بخشی از همان هزینه خطای محاسباتی است.

برچسب ها: بانک مرکزی ، جنایات آمریکا
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