از هرمز تا خارک؛ تاریخ مقاومت در برابر استعمار + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ورود پرتغالی‌ها به هرمز در قرن شانزدهم، آغاز دوره‌ای از سلطه استعماری در خلیج فارس بود؛ اما بیش از یک قرن بعد، امامقلی‌خان با تکیه بر قایق‌های کوچک و نیروهای بومی، محاصره هرمز را به نقطه شکست پرتغالی‌ها تبدیل کرد. این شیوه نبرد، استفاده از سرعت، شناخت آب‌های منطقه و حملات غافلگیرانه را در برابر ناوگان سنگین دشمن قرار داد.

در دوره‌های بعد نیز مقاومت در برابر هلندی‌ها و انگلیسی‌ها ادامه یافت؛ میرمحنا با تکیه بر صیادان و نیروهای محلی، هلندی‌ها را از خارک بیرون راند و رئیسعلی دلواری و نیروهای تنگستانی نیز با شناخت جغرافیای منطقه در برابر نیروهای انگلیسی ایستادند. خلیج فارس از این منظر، صحنه‌ای از مقاومت پیوسته مردم منطقه در برابر قدرت‌های استعماری است.