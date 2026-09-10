سخنگوی کرملین با ابراز نگرانی از وضعیت خلیج فارس، بازگشت آمریکا و ایران به اجرای مفاد یادداشت تفاهم را مناسب‌ترین مسیر برای کاهش تنش‌ها دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ترجیح مسکو را برای بازگشت آمریکا و ایران به رعایت مفاد «یادداشت تفاهم» امضا شده بین دو طرف که قبلا امضا شده بود، اعلام کرد.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما ترجیح می‌دهیم شاهد بازگشت به اجرای مفاد یادداشت تفاهم امضا شده باشیم» و تاکید کرد که این مسیر، گزینه‌ای است که روسیه آن را مناسب‌ترین گزینه برای مدیریت روابط بین دو کشور می‌داند.

سخنگوی روسیه در مورد تحولات منطقه‌ای خاطرنشان کرد که وضعیت فعلی در منطقه خلیج فارس «همچنان پایین‌تر از سطح مورد نیاز است و مایه نگرانی است»، که اشاره‌ای آشکار به تنش و بی‌ثباتی فعلی منطقه و لزوم بازگشت به دیپلماسی و امضای توافق‌نامه‌ها برای کاهش تنش در اوضاع بود.

در همین زمینه، پسکوف دو روز پیش از آن آمادگی مسکو را برای کمک به حل هرگونه اختلاف بین ایران و امارات متحده عربی اعلام کرده بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ با ایران ، کاخ کرملین
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