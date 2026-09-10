پزشکیان در تماس تلفنی با استاندار مازندران بر رفع مشکلات مردم گرفتار در سیلاب تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان برای بسیج همه ظرفیت‌ها در مازندران و تقدیر از مدیریت میدانی بحران در استان، در تماس تلفنی با استاندار مازندران بر رفع مشکلات مردم در کوتاه‌ترین زمان تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با استاندار مازندران، در جریان آخرین وضعیت مناطق درگیر سیلاب و آب‌گرفتگی، میزان خسارات و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط و امدادرسانی به مردم قرار گرفت.

مسعود پزشکیان در این تماس بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های استان و استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی برای کاهش آثار ناشی از سیلاب و رفع مشکلات مردم تأکید کرد.

رئیس‌جمهور همچنین خواستار تسریع در روند امدادرسانی و تأمین نیاز‌های ضروری مردم، به‌ویژه در مناطق آسیب‌دیده شد و اظهار داشت: صیانت از جان و مال مردم باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

پزشکیان بر تداوم حضور میدانی مسئولان، هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و به‌کارگیری حداکثری امکانات برای بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط مناطق آسیب‌دیده به وضعیت عادی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور همچنین از اقدامات انجام‌شده از سوی استاندار مازندران و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی استان در مدیریت شرایط، امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و بر تداوم این اقدامات تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی تأکید داشت.