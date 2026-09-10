باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشست شورای امنیت سازمان ملل امروز (پنجشنبه) با محوریت اعتبار حقوقی تحریم‌های بازگشته علیه ایران و ادامه فعالیت کمیته تحریم‌ها برگزار شد.

در این جلسه، نماینده چین اعلام کرد که تلاش‌ها برای فعال‌سازی مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران «غیرقانونی» و «تفرقه‌انگیز» است.

این دیپلمات هشدار داد: «برخی اعضا، بدون توجه به اختلاف‌نظرها، اصرار دارند تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را به زور بازگردانند و نشست‌های شورا را بر اساس موضوعی که از دستور کار حذف شده است، برگزار کنند.»

او تاکید کرد که این اقدامات شکاف در نهاد شورای امنیت را عمیق‌تر کرده و مانع دستیابی به یک راه‌حل سیاسی می‌شود و «نگرانی شدید» و «مخالفت قاطع» خود را با این اقدامات اعلام کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پنج عضو دائم شورای امنیت درباره اعتبار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با یکدیگر اختلاف دارند. اختلاف اصلی بر سر این بود که آیا تحریم‌هایی که سال گذشته با اجرای سازوکار «اسنپ‌بک» علیه ایران بازگردانده شدند، همچنان از نظر حقوقی معتبر هستند یا خیر.

در واقع، از نظر عملی این تحریم‌ها در حال اجرا هستند اما روسیه و چین مشروعیت حقوقی این وضعیت را قبول ندارند.

در همین راستا، روسیه تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده؛ بنابراین تحریم‌های قبلی و کمیته ۱۷۳۷ دیگر مبنای قانونی ندارند.

قطعنامه ۲۲۳۱ در واقع قطعنامه‌ای است که شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ برای تأیید برجام تصویب کرد. این قطعنامه چارچوب حقوقی مربوط به برجام و تحریم‌های مرتبط با آن را تعیین می‌کرد و «مکانیسم ماشه» هم در همین قطعنامه پیش‌بینی شده بود. کمیته ۱۷۳۷ نیز یک کمیته از شورای امنیت بود که برای نظارت بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تشکیل شده بود.

به بیان دیگر، روسیه استدلال می‌کند که چون قطعنامه ۲۲۳۱ در پاییز سال گذشته منقضی شده، کمیته ۱۷۳۷ هم مبنای قانونی ندارد. این بدان معناست که کمیته مذکور دیگر نمی‌تواند به‌عنوان نهاد رسمی شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها فعالیت کند و گزارش دوره‌ای بدهد.

با این حال در همین جلسه، کشور‌های غربی مدعی شدند که، چون اسنپ‌بک قبل از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ اجرا شده و در نتیجه تحریم‌ها بازگشته‌اند، بنابراین کمیته مربوط به آنها همچنان اعتبار دارد.

در صورت معتبر دانستن کمیته ۱۷۳۷، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که پس از اجرای سازوکار «اسنپ‌بک» بازگردانده شده‌اند، همچنان برقرار خواهند بود و این کمیته می‌تواند بر اجرای این تحریم‌ها نظارت و گزارش‌های دوره‌ای درباره آن ارائه کند.

منبع: بریکینگ نیوز