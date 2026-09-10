باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان، روز پنجشنبه ادعا کرد که خروج نیروهای ائتلاف از عراق روزانه انجام میشود و در عین حال خاطرنشان کرد که برخی از شرکتهای نفتی فعالیت خود را در کردستان از سر گرفتهاند.
احمد در حاشیه شرکت در کارگاهی که در اربیل با موضوع مهاجرت برگزار شد، مدعی شد: «نیروهای ائتلاف شروع به خروج از عراق و منطقه کردستان کردهاند. طبق توافقنامه منعقد شده، نیروهای ائتلاف تا پایان این ماه به طور کامل از عراق خارج خواهند شد.» او ادامه داد که «عملیات انتقال آنها به خارج از عراق روزانه در حال انجام است.»
وی افزود: «مسئله امنیت و ثبات کشور نیازمند هماهنگی با همه طرفهای بینالمللی و داخلی و مدیریت مشترک بین بغداد و اربیل است.» وی خاطرنشان کرد: «نخست وزیر علی الزیدی از حاکمیت کامل عراق و ثبات و امنیت در همه مناطق کشور حمایت میکند.»
او افزود: «همکاری و هماهنگی مشترکی بین مقامات ذیربط، بهویژه نیروهای امنیتی عراق و اقلیم کردستان وجود دارد.» این مقام عراقی در مورد شرکتهای نفتی توضیح داد که «برخی از شرکتهای نفتی فعالیت خود را در اقلیم کردستان از سر گرفتهاند».
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)