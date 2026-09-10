استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت‌های راهبردی ایواوغلی گفت: این منطقه دیگر تنها یک تقاطع راهی نیست، بلکه با اتصال به مسیرهای ترانزیتی و مناطق آزاد، می‌تواند به شاهراه اقتصادی استان و دروازه‌ای برای تجارت ایران با کشورهای منطقه و جهان تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش ایواوغلی، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به این منطقه، افزود: راه تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های ایواوغلی است و این منطقه امروز به شاهراه اقتصادی آذربایجان‌غربی تبدیل شده است.

وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن ایواوغلی در مسیر منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد ماکو، مرز‌های رازی و سرو، مسیر ریلی مرند - ایواوغلی - چشمه‌ثریا و کریدور شمال - جنوب، خاطرنشان کرد: بزرگراه مرند - ایواوغلی - بازرگان در حال پیگیری است و امسال چهار پروژه مهم راه‌سازی استان باید به سرانجام برسد.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی ایواوغلی نیز تأکید کرد و افزود: برای ایجاد هتل و رستوران در این منطقه با شرکت‌های بزرگ مذاکراتی انجام شده است و باید زمینه توقف و خدمات‌رسانی شایسته به مسافران و فعالان ترانزیتی فراهم شود.

رحمانی همچنین با اشاره به مصوبات و پیگیری‌های انجام‌شده در سطح دولت، اضافه کرد: پس از حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خوی و آذربایجان‌غربی، مصوبه خوبی در دولت به تصویب رسیده و در این سفر نیز اقدامات و بازدید‌های مهمی انجام شد.

وی در پایان با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره هزینه‌کرد اعتبارات منطقه آزاد ماکو در ایواوغلی، افزود: تردد در این محور تنها به منطقه آزاد محدود نمی‌شود و با ورود منطقه آزاد، مسائل و ظرفیت‌های این محدوده نیز مورد توجه قرار گرفته و حل‌وفصل خواهد شد.

برچسب ها: شاهراه اقتصادی ، ایواوغلی خوی
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