سخنگوی سابق زلنسکی از نزدیک شدن اوکراین به پایان ذخایر موشک‌های جنگنده‌های F-۱۶ و کمبود شدید موشک‌های سامانه‌های پاتریوت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یولیا مندل، سخنگوی سابق ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تایید کرد که نیرو‌های مسلح این کشور به اتمام ذخایر موشک‌های خود که برای هواپیما‌های اف-۱۶ و سامانه پاتریوت در نظر گرفته شده بود، نزدیک شده‌اند.

مندل در پلتفرم ایکس نوشت: «در اوکراین، موشک‌های F-۱۶، AIM-۱۲۰ و AIM-۹ رو به اتمام هستند. باتری‌های پاتریوت نیز به شدت با کمبود موشک‌های PAC-۳ مورد نیاز برای رهگیری موشک‌های بالستیک مواجه هستند.»

مندل افزود: «من مدام به همان ایده برمی‌گردم که بدون حرکت به سمت صلح، متوقف کردن تخریب و نجات جان مردم به سادگی غیرممکن است.»

پیش از این، روزنامه اوکراینی استرانا در کانال تلگرام خود گزارش داده بود که نیرو‌های اوکراینی دیشب در رهگیری موشک‌های بالستیک روسی شکست خوردند و هیچ یک از آنها را نتوانستند رهگیری کنند.

شایان ذکر است که زلنسکی از آمریکا و متحدان اروپایی‌اش خواسته است که موشک‌های دفاعی را در اختیارش قرار دهند و از بهار گذشته هشدار داده است که این موشک‌ها رو به اتمام هستند و به او وعده داده شده است که به زودی پشتیبانی ارسال خواهد شد.

با این حال، شرکای اروپایی زلنسکی بازگشتند و نگرانی‌های خود را در مورد کمبود ذخایر دفاعی ابراز کردند و تاکید کردند که با خرید سیستم‌های دفاعی از واشنگتن از رژیم کی‌یف حمایت خواهند کرد.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از ارائه سیستم‌های دفاعی به کی‌یف خودداری کرد و خاطرنشان ساخت که کشورش به شدت به آنچه از آنها باقی مانده است نیاز دارد. ترامپ تاکید کرد که جو بایدن، سلف او، «مقادیر زیادی سلاح و مهمات به اوکراین داده است» و تولید واحد‌های آن زمان زیادی طول خواهد کشید.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، سامانه پاتریوت
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