باشگاه خبرنگاران جوان - ایندیکا بازیکن را به زمستان سرد روسیه در قرن نوزدهم میبرد؛ جایی که طراحی چشمنواز محیطها، سرمای طاقتفرسای آن دوران را بهخوبی منتقل میکند. در این بازی، کنترل راهبهای به نام ایندیکا را بر عهده دارید که مأموریت ساده رساندن یک نامه، آغازگر سفری پر از اتفاقات غیرمنتظره و پردهبرداری از گذشته او میشود.
داستان بازی در کنار فضایی تلخ و دلهرهآور، نگاهی انتقادی به جایگاه مذهب و نفوذ کلیسا در روسیه قرن نوزدهم دارد؛ دورهای که خشونت و سلطه نهادهای دینی بر زندگی مردم به اوج خود رسیده بود. بدون پرداختن به جزئیات داستان، باید گفت ایندیکا یکی از متفاوتترین پایانبندیهای سالهای اخیر را ارائه میدهد؛ پایانی که با تکامل شخصیت اصلی، مفاهیم عمیق انسانی و اعتقادی را به چالش میکشد و مخاطب را با پرسشهایی ماندگار روبهرو میکند.
گیمپلی ایندیکا، حرف چندانی برای گفتن ندارد. بازی از همان فرمول آشنای آثار ماجراجویی داستانمحور پیروی میکند و تقریباً تمام تمرکز خود را روی روایت گذاشته است. گیمپلی به گشتوگذار، چند معمای ساده و یک سکانس کوتاه تعقیبوگریز محدود میشود و خبری از مبارزات یا مکانیکهای متنوع نیست.
این سادگی بیش از حد باعث شده گاهی روند بازی به پیادهرویهای طولانی و کمهدف تبدیل شود؛ بخشهایی که نه چالش خاصی ایجاد میکنند و نه کمکی به پیشرفت روایت دارند. در نتیجه، با وجود داستان قدرتمند، ضعف گیمپلی یکی از مهمترین عواملی است که از کیفیت کلی تجربه میکاهد.
روایت و شخصیتپردازی قوی در آن نهفته است. گفتوگوهای میان ایندیکا، ایلیا و شیطان با دیالوگهایی دقیق و هوشمندانه، باورها و عقاید یکدیگر را به چالش میکشند و به لطف صداپیشگی قدرتمند، از تأثیرگذارترین بخشهای بازی هستند.
در کنار آن، کارگردانی و کادربندی برخی صحنهها آنقدر حرفهای انجام شده که گاهی حس تماشای یک فیلم سینمایی را به مخاطب منتقل میکند. با توجه به اینکه این بازی با بودجهای بسیار پایینتر از آثار بزرگ صنعت ساخته شده، عملکرد استودیوی اود متر کاملاً تحسینبرانگیز است و نشان میدهد این تیم با وجود محدودیتهای مالی، اثری با هویت و کیفیت قابلتوجه خلق کرده است.
ایندیکا از نظر طراحی محیط، عملکرد چشمگیری دارد. ساختمانهای عظیم و سازههای کوچکتر با معماری چشمنواز و گاه غافلگیرکننده طراحی شدهاند و در محیطهای داخلی نیز جزئیات فراوانی به چشم میخورد؛ جزئیاتی که باعث میشوند فضاها واقعی و قابلباور به نظر برسند. اتمسفر سرد، تاریک و خفقانآور بازی نیز بهخوبی با این طراحی همراه میشود و بازیکن را در فضای سنگین و مرموز آن غرق میکند.
از نظر فنی، گرافیک ایندیکا با وجود برخی کاستیها، فاصله زیادی با استاندارد عناوین بزرگ ندارد. با این حال، نورپردازی و تعادل میان بخشهای روشن و تاریک همیشه عملکرد مناسبی ندارند و در برخی محیطها ممکن است دید بازیکن را با مشکل مواجه کنند؛ مشکلی که گاهی تنظیم دوباره روشنایی بازی را ضروری میکند.
یکی از مهمترین مفاهیمی که ایندیکا بازیکن را با آن مواجه میکند، تقابل میان ایمان مذهبی ایندیکا و وسوسه و زمزمههای شیطان، یعنی همان راوی بازی، است. ایندیکا در طول داستان بارها میان باورهای مذهبی و تأثیرات ذهنی و وسوسههای شیطان قرار میگیرد و تصمیمهایی مهم اتخاذ میکند.
بازی تلاش میکند مفاهیم مذهبی را در لایههای پنهان روایت قرار دهد و در مقابل، حضور شیطان و وسوسههای او را به شکلی مستقیمتر و تأثیرگذارتر به نمایش بگذارد. در نتیجه، ایمان ایندیکا به خدای یگانه در طول داستان کمرنگتر شده و تصمیمهای او بیش از آنکه بر پایه باور قلبی و دینی باشد، تحت تأثیر احساسات شخصی و زمزمههای شیطان قرار میگیرد. از همین رو، بازی رویکردی بسیار تیره و انتقادی نسبت به دین و مذهب دارد.
از سوی دیگر، ایندیکا به دلیل محتوای نامناسب، انتخاب مناسبی برای فرزندان خود نیست. استفاده مکرر از الفاظ رکیک، در کنار وجود صحنههای جنسی، برهنگی و خشونت، مخاطب هدف بازی را بهشدت محدود میکند و باعث میشود تجربه آن برای هیچ گروه سنی توصیه نمیشود.
بخش پنجم: (جمعبندی)
ایندیکا بیش از هر چیز یک تجربه هنری و داستانمحور است؛ اثری رازآلود با کارگردانی و طراحی هنری کمنظیر که در انتقال مفاهیم و خلق فضایی متفاوت، عملکردی تحسینبرانگیز دارد و تا پایان مخاطب را با روایت خود همراه نگه میدارد.
در مقابل، موسیقی بازی چندان تأثیرگذار نیست و ترکیب نامنظم ملودیها به یکی از نقاط ضعف آن تبدیل شده است. همچنین پازلها و مینیگیمها طراحی ساده و گاهی گیجکنندهای دارند و از پرداخت کافی برخوردار نیستند. با وجود این ضعفها، ایندیکا به لطف داستان متفاوت، فضاسازی قدرتمند و ارائه باکیفیت، تجربهای ماندگار و ارزشمند برای علاقهمندان به بازیهای روایتمحور رقم میزند.
با توجه به نگاه تیره و انتقادی ایندیکا به دین و مفهوم خدا، نمیتوان محتوای بحثبرانگیز آن را نادیده گرفت. بازی در طول روایت از الفاظ رکیک و همچنین محتوای جنسی، برهنگی و خشونت استفاده میکند؛ عناصری که در کنار مفاهیم مطرحشده، بخشی جداییناپذیر از تجربه بازی هستند.
با این حال، بسیاری از پیامها و مفاهیم ایندیکا بهصورت مستقیم بیان نمیشوند و در لایههای داستان، سکانسها و دیالوگها قرار گرفتهاند. به همین دلیل، برای درک بهتر دیدگاه بازی، باید به جزئیات هر صحنه و گفتوگو توجه کرد و آنها را در ارتباط با کلیت روایت بررسی کرد.