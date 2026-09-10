باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای شمالی و آزادراههای منتهی به تهران سنگین گزارش شده است.
محرابینیا اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه و همچنین محدودههای انارک، ولیآباد، هریچان و سیاهبیشه گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده انتهای آزادراه، ترافیک سنگین جریان دارد.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه در مسیرهای رفت و برگشت، محدوده شهرهای دماوند و پل سفید، ترافیک سنگین گزارش شده است.
به گفته وی، در آزادراه تهران ـ پردیس نیز در محدوده ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ ترافیک سنگین است.
محرابینیا همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم تهران ـ بومهن خبر داد و گفت: این وضعیت در حدفاصل تقاطع اتوبان شهید بابایی تا پیچهای جاجرود و همچنین در مسیر رفت و برگشت محدوده شهر بومهن مشاهده میشود.
وی با اشاره به وضعیت محور هراز گفت: ترافیک در این محور در مسیرهای رفت و برگشت و در محدوده سهراهی چلاو نیمهسنگین است.
ترافیک سنگین در آزادراههای منتهی به تهران
محرابینیا درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، ترافیک سنگین در حدفاصل شهر جهاننما تا استاندارد و محدوده پلیس راه مهرشهر گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز ترافیک سنگین در محدودههای کمالشهر و گلشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک جریان دارد.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور ادامه داد: در محور تهران ـ شهریار نیز ترافیک سنگین در برخی مقاطع گزارش شده است.
بارش باران و مهگرفتگی در برخی محورهای شمالی
محرابینیا همچنین از بارش باران و مهگرفتگی در برخی محورهای استانهای گیلان، مازندران، گلستان و سمنان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب تردد کنند.
وی در عین حال گفت: تردد در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیرهای رفت و برگشت، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، محور چالوس در مسیر شمال به جنوب و آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر تهران، روان گزارش شده است.