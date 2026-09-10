انگلیس و بحرین خواستار برگزاری نشست شورای امنیت برای بررسی تحولات یمن شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انگلیس و بحرین امروز (پنجشنبه) درخواست کردند نشست فوری و علنی در شورای امنیت سازمان ملل با محوریت بررسی حملات در یمن و عربستان تشکیل شود.

گفته شده هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن از طریق ارتباط ویدئویی در این نشست سخنرانی خواهد کرد و هر ۱۵ عضو شورای امنیت نیز اظهارات خود را مطرح می‌کنند.

یمن و عربستان نیز خواستار حضور و سخنرانی در این نشست شده‌اند.

درخواست برگزاری نشست شورای امنیت در حالی مطرح شده که تنش‌ها در یمن افزایش یافته است. انصارالله می‌گوید در پاسخ به محاصره عربستان، حملاتی را علیه آن انجام داده است.

این جنبش همچنین هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را در استان‌های حدیده و تعز آغاز کرد که هدف آن پیشروی به سمت تنگه باب‌المندب، یکی از مسیر‌های مهم دریایی برای صادرات نفت عربستان عنوان شده است.

پاکستان روز سه‌شنبه گفت که ادامه حملات انصارالله می‌تواند توافق دفاعی مشترک مکه را فعال کند؛ پیمانی امنیتی که اخیراً میان عربستان، ترکیه و پاکستان امضا شده است.

منبع: الجزیره