خانه ترازنامه یک شرکت تجاری نیست که میزان سود و زیان یا زحمات با واحدهای دقیق سنجیده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از ما خانواده‌های ایرانی، زندگی مشترک را نه بر پایه حساب‌وکتاب، بلکه با مهر، همدلی و فداکاری بنا می‌کنیم. اما در روزمرگی‌های پرشتاب امروز، هجوم خستگی کار، ترافیک و دغدغه‌های معیشتی گاهی ما را دچار یک خطای محاسباتی فرساینده می‌کند؛ ناخواسته احساس می‌کنیم بار تمام سختی‌ها و چرخاندن زندگی تنها بر دوش ما افتاده است. این احساس سنگینی، آرامش پناهگاه خانه را به میدان پنهان چرتکه‌انداختن و مقایسه زحمات تبدیل می‌کند.

پژوهش‌های روان‌شناسی نشان می‌دهند بزرگ‌ترین اشتباه زوج‌ها، تلاش برای تقسیم مو‌به‌موی «پنجاه-پنجاه» کارهاست. ذهن انسان به دلیل تمرکز بر خستگی‌های خودش، همیشه سهم زحمات خود را ۷۰ درصد و کار همسرش را سبک‌تر می‌بیند؛ در نتیجه، مرد خود را یک‌تنه زیر بار سنگین کار بیرون و هزینه‌ها می‌بیند و زن احساس می‌کند بار مدیریت خانه، نظم و درس فرزندان تماماً به او تحمیل شده است. 

از طرفی، ریشه اصلی فرسودگی، خستگی جسمی نیست؛ بلکه «بار ذهنی» پنهانی است که وقتی کار‌ها تکه‌تکه انجام می‌شوند، یکی را به «مدیر پروژه همیشه مضطرب» و دیگری را به «مجری بی‌خبر از همه‌جا» تبدیل می‌کند.

برای شکستن این چرخه و نجات آرامش رابطه، سه مهارت کاربردی زیر راه‌گشاست:

تفویض کامل قلمرو‌ها
به جای خردکردن روزانه کار‌ها و پرسیدن مداوم «امشب نوبت کیست»، مسئولیت‌ها را به صورت یک بسته کامل واگذار کنید. اگر مدیریت خرید و کسری‌های آشپزخانه با یکی از طرفین است، از رصد نیاز‌ها تا خرید و چیدمان کاملاً بر عهده اوست و دیگری در شیوه انجام آن مداخله و کنترل‌گری نمی‌کند. در مقابل، مدیریت امور فنی خودرو، تأسیسات خانه یا پیگیری‌های اداری به طور کامل به همسر سپرده می‌شود.

واگذاری کامل، مسئولیت‌پذیری درونی ایجاد می‌کند و نیاز به پیگیری‌های فرساینده را از بین می‌برد.

حمایت بی‌فاکتور و پیش‌دستانه

چرخه بده‌بستان عاطفی را با اقدامات کوچک و بی‌چشم‌داشت بشکنید. دم‌کردن چای تازه پیش از رسیدن همسر، رسیدگی به درس فرزند در شبی که همسر کار فشرده دارد، یا شستن خودرو بدون یادآوری، پیام مهر و همراهی دارند. قاعده طلایی این مهارت، «بستن فاکتور عاطفی» است؛ این لطف‌های کوچک نباید بعد‌ها در بحث‌ها به عنوان طلب‌کاری یا ابزار سرزنش بازگو شوند. سخاوت بدون شرط، دیوار دفاعی طرف مقابل را فرو می‌ریزد.

نشست هفتگی هم‌ترازی

گله‌گذاری‌های روزمره را متوقف کنید و غروب‌های جمعه بیست دقیقه را به یک گفت‌وگوی آرام دونفره اختصاص دهید. در این نشست کوتاه، با سه سوال ساده هفته پیش‌رو را هماهنگ کنید:

۱. «در هفته گذشته کدام بخش از کار‌های خانه یا شغلی بیشترین فشار را روی دوشت گذاشت؟»

۲. «در هفته جدید چه کار یا اولویت سنگینی داری؟»

۳. «من چطور می‌توانم در این هفته بار این فشار را برایت سبک‌تر کنم؟

سقف امن همدلی

خانه ترازنامه یک شرکت تجاری نیست که میزان سود و زیان یا زحمات با واحد‌های دقیق سنجیده شود. آرامش زیر یک سقف زمانی جان می‌گیرد که زن و شوهر به جای ثبت طلب‌کاری‌های روزانه در ذهن، خود را هم‌پای یک مسیر مشترک بدانند؛ مسیری که در ناهمواری‌های زندگی، بیش از ماشین‌حساب، به چشمانی بینا برای دیدن خستگی‌های یکدیگر و دستانی برای حمایت نیاز دارد.

منبع: فارس

برچسب ها: زندگی مشترک ، همسران ، مسئولیت پذیری
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