باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که جنگندههای سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۴ حمله به تعز، حدیده، مارب و الجوف انجام دادهاند.
سریع توضیح داد که این حملات توسط هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه هوایی ملک فهد در طائف و پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط به پرواز درآمدند.
او خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح اندکی پیش توانستند یک تجمع نظامی را در تعز دفع کرده و با هدف قرار دادن آن با موشکهای ساخت داخل، آن را مجبور به ترک منطقه کنند.
در همین راستا، محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکرهکننده ملی یمن، تایید کرد که آنچه نیروهای مسلح در برخی مناطق ساحلی انجام دادند، «عملیاتی ملی در چارچوب اعمال حاکمیت یمن» بود.
عبدالسلام تاکید کرد که جمهوری یمن هیچ طمعی در هیچ یک از کشورهای همسایه، کشورهای عربی و اسلامی یا هیچ کشور دیگری در جهان ندارد. او افزود: «صلح واقعی، عادلانه و شرافتمندانه، انتخاب استراتژیک ما بوده و خواهد بود.»
این در حالی است که نیروهای مسلح یمن پس از حملات پیشگیرانه علیه تجمعات نیروهای سعودی، در چندین استان درگیر نبرد با نیروهای تحت حمایت این کشور هستند، در حالی که عربستان سعودی برای حمایت و تقویت تجمعات نظامی سعودی در زمین، حملات هوایی را علیه تعدادی از استانها از جمله مارب، الجوف، تعز و حدیده انجام میدهد.
منبع: المیادین