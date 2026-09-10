امروز در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان پاسداشت زاد روز کیومرث صابری فومنی «گل آقا » در سالن آمفی تئاتر اداره کل ارشاد اسلامی فومن برگزار شد.

باشگاه خبر نگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هومن عظیمی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی عصر امروز در آیین پاسداشت زاد روز کیومرث صابری فومنی «گل آقا » که در سالن آمفی تئاتر اداره کل ارشاد اسلامی فومن برگزار شده بود، گفت: ایران از دیرباز مهد نخبگان و هنرمندان است.
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی با بیان اینکه مرحوم گل آقا در واقع از شمار ستارگانی است که در آسمان فرهنگ و هنر این مرز و بوم خوش درخشید، افزود : آثار زیبای به زبان طنز از این هنرمند گیلانی به جای مانده است.
وی تصریح کرد : مرحوم گل آقا میراث دار سنت ارزشمند طنز پردازی بود که در فرهنگ مرز بوم ما جایگاه ویژهای دارد .
عظیمی با اشاره به اینکه با زبان طنز میتوان امید را به جامعه انتقال داد و بسیاری از مشکلات را حل کرد،گفت : وجود چهرههای شاخص فرهنگی و هنری را برای جامعه امیدبخش است، بزرگانی همچون گلآقا، ستارگان آسمان فرهنگ و هنر این مرز و بوم هستند و آثار و اندیشه آنان میتواند چراغ راه نسلهای آینده باشد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: زبان طنز گلآقا در عین صراحت و برندگی، حرمت انسانی را حفظ میکرد و همین ویژگی موجب شد آثار و اندیشه او در حافظه فرهنگی جامعه ماندگار شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در عرصه هنر و رسانه گفت: پدافند غیرعامل در این عرصه به معنای افزایش بازدارندگی، کاهش آسیبپذیری و تداوم فعالیتهای ضروری است که با تأمین زیرساختها، ابزارهای ارتباطی و امکانات لازم برای استمرار فعالیتهای فرهنگی و رسانهای محقق میشود.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به تولید آثار فاخر و ارزشمند در حوزههای مختلف فرهنگی از جمله شعر و داستان نیاز داریم و این سرمایههای فرهنگی میتوانند به عنوان دژ مستحکمی برای ایستادگی جامعه در برابر تهدیدات عمل کنند.
وی همچنین به تحولات فناوری در عرصه رسانه اشاره کرد و افزود: رسانههای امروز بیش از گذشته مبتنی بر فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و تعامل با مخاطب هستند، اما در این میان نقش انسان متعهد رسانهای همچنان غیرقابل جایگزین است.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت وجدان حرفهای و رعایت اخلاق در رسانه بیان کرد: صابری فومنی با تکیه بر اخلاق و اعتمادسازی توانست اعتماد مخاطبان را جلب کند و به همین دلیل نام و آثار او در تاریخ فرهنگ و رسانه این کشور ماندگار شد.