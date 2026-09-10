باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مدیر برگزاری و برگزارکننده دومین دوره مسابقات رباتیک «روبیانکاپ ۲۰۲۶»، از برگزاری این رویداد فناورانه در دانشگاه صنعتی شیراز، خبرداد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ ایران، شهری غیر از پایتخت موفق شد با تکیه بر استانداردهای جهانی، میزبان یکی از معتبرترین رویدادهای رباتیک جهان تحت نظارت کمیته بینالمللی «فیرا» (FIRAA) باشد.
او افزود: این رویداد که از ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در فضای پویا و علمی دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد، با هدف پیوند میان نوآوری، فناوری و دنیای کسبوکار طراحی گردید. در این رقابتهای سطح بالا، حدود ۲۰۰ دانشآموز نخبه و فناور از سراسر کشور، از جمله شهرهای شیراز، سنندج، هرمزگان، اصفهان، کرمان، شاهرود، کرمانشاه، همدان، سروستان و چند شهر دیگر حضور یافتند تا ایدههای خود را در قالب رباتهای پیشرفته به نمایش بگذارند.
شه مرادی با اشاره به سابقه ۲۵ ساله این شرکت، در حوزههای تولید، آموزش و برگزاری رویدادهای تخصصی، تصریح کرد: این مسابقات بر اساس تفاهم نامهای که سال گذشته با "کمیته ملی فیرا کاپ ایران منعقد کردیم، برگزار شد. این بدان معناست که تمامی متدها، قوانین و استانداردهای اجرایی در این رویداد، کاملاً بینالمللی بوده و توسط کمیته ملی رباتیک ایران (فیرا) نظارت شده است.
او افزود: دستاورد بزرگ این دوره این است که برای اولین بار در ایران، شهری غیر از پایتخت توانست به عنوان میزبان رسمی رویدادهایی با این سطح از اعتبار ظاهر شود. این موضوع در سایتهای بینالمللی زیرمجموعه فیرا در سراسر دنیا بازتاب یافته و جایگاه شیراز را به عنوان یک قطب فناور معرفی کرده است.
شه مرادی اظهار کرد: این رویداد در قالب ۹ لیگ تخصصی و متنوع شامل لیگ جنگجوی هوشمند (وزن نیم کیلو و سه کیلو)، لیگ جنگجو اپراتور (بیسیم)، لیگ رباتهای انباردار، لیگ ماشینهای مسابقه (درگ)، لیگ اختراعات نوآورانه، لیگ خانههای هوشمند، لیگ فوتبالیست، لیگ ماشینهای خودران هوشمند و لیگ دانشآموزی برگزار شد که هر یک بر روی جنبهای از مهارتهای رباتیک متمرکز بود.
او با اشاره به نتایج این رقابتها گفت: در نهایت ۲۴ شرکتکننده برتر کسب مقام خواهند کرد، اما نکته ارزشمند این است که تمامی شرکتکنندگان، لوح حضور و گواهینامههای بینالمللی (Certificate) از سوی فیرا را دریافت کردند که اعتباری جهانی برای رزومه علمی و حرفهای این نوجوانان خواهد بود.
ترکیبی از پنج متد آموزشی برتر جهان
شه مرادی با بیان اینکه یکی از برجستهترین ویژگیهای این مسابقات، استفاده از قطعات تولید داخل در ساخت رباتها و بهرهگیری از پیشرفتهترین متدهای آموزشی بود، توضیح داد: سیستم آموزشی ما در روبیان ربات، ترکیبی هوشمندانه از پنج متد پیشرو جهانی است؛ یعنی "STEM" ژاپن، "MecanoVise" آلمان، "VEX" آمریکا، "KaiRobotics" کره و استانداردهای فیرا. این رویکرد جامع باعث شده است که دانشآموزان ما در سطح بینالمللی، توانایی رقابت مستقیم و کسب مقام را داشته باشند.
او بیان کرد: این رویداد با همکاری استراتژیک چندین نهاد کلیدی برگزار شد. دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان میزبان، فضای علمی و زیرساختی لازم را فراهم کرد و اداره کل فنی و حرفهای استان فارس نیز در کنار مجموعه «روبیان»، پشتیبانیهای لازم را برای برگزاری این جشن فناوری به عمل آوردند.
مسئول برگزاری روبیانکاپ ۲۰۲۶ تأکید کرد: هدف نهایی این مسابقات، تنها رقابت نیست، بلکه شناسایی استعدادها و تبدیل ایدههای خلاق دانشآموزان به فرصتهای واقعی کسبوکار است تا نسل جدیدی از کارآفرینان فناور در استان فارس و سراسر کشور شکل بگیرد که بتوانند در دنیای مدرن، تخصص خود را در قالب محصولات رباتیک تجاریسازی کنند.