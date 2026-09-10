باشگاه خبرنگاران جوان -در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر موضوع ذخایر راهبری نفت در آمریا بحث شد که درباره میزان نفت قابل برداشت از ذخایر راهبردی اعداد متفاوتی مطرح شده و برآورد‌ها از حدود ۱۹۰ تا ۲۵۰ میلیون بشکه متغیر است؛ با این حال، مسئله فقط رسیدن ذخایر به یک «کف» مشخص نیست، بلکه با کاهش سطح ذخایر، برداشت نفت نیز دشوارتر، پرهزینه‌تر و کندتر می‌شود.

ذخایر راهبردی آمریکا صرفاً برای مصرف در یک درگیری خاص طراحی نشده و قرار است پشتوانه‌ای برای مواجهه با بحران‌های بزرگ و پیش‌بینی‌نشده باشد. از همین رو، میزان برداشت از این ذخایر در شرایط جنگی باید در کنار نیاز‌های احتمالی آینده و حفظ توان واکنش به بحران‌های جدید سنجیده شود.