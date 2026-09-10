تیم فوتبال استقلال خوزستان موفق شد در دیداری مهم و حساس تراکتور را از پیش رو بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و تراکتور در هفته هفتم لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور در ورزشگاه پاس به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با پیروزی یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

دو تیم در نیمه نخست بازی محتاطانه‌ای را به نمایش گذاشتند و با وجود تلاش‌هایی که برای رسیدن به دروازه یکدیگر داشتند، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا ۴۵ دقیقه ابتدایی بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و استقلال خوزستان با انگیزه بیشتری برای رسیدن به گل وارد زمین شد. فشار شاگردان امیر خلیفه‌اصل سرانجام نتیجه داد و عارف رستمی در موقعیتی که با پاس سجاد بازگیر صاحب توپ شده بود، موفق شد دروازه تراکتور را باز کند تا میزبان یک بر صفر از صدرنشین لیگ پیش بیفتد.

تراکتور پس از دریافت گل تلاش کرد جریان مسابقه را تغییر دهد و برای رسیدن به گل تساوی حملاتی را روی دروازه استقلال خوزستان ترتیب داد، اما دفاع این تیم اجازه نداد برتری شاگردان خلیفه‌اصل از بین برود.

در نهایت استقلال خوزستان با حفظ برتری خود، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد و تراکتور که تا پیش از این دیدار صدرنشین لیگ برتر بود، نخستین شکست خود را در این مسابقه تجربه کرد.

استقلال خوزستان با این پیروزی ۶ امتیازی شد و به صورت موقت در رده چهاردهم جدول قرار گرفت. تراکتور نیز با وجود شکست، ۱۶ امتیازی باقی ماند و همچنان صدر جدول را در اختیار دارد.

هدایت استقلال خوزستان بر عهده امیر خلیفه‌اصل است و جواد نکونام نیز به عنوان سرمربی تراکتور فعالیت می‌کند.

برچسب ها: فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
قو‌های سپید انزلی از سد مس گذشتند/ فولاد در وقت‌های اضافه به برتری رسید
اعلام داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر
کارشناس داوری:
پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد/ حیدری قضاوت تاثیرگذاری نداشت
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
تارتار:
در روزی که خوب نبودیم بازی را بردیم/ چمن ورزشگاه شهدای قدس افت کرده است
لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۲ - ۰ ذوب آهن/ سبقت سرخ‌پوشان از استقلال
۴ دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لغو شد
آشتیانی:
موتور پرسپولیس با تعویض‌های تارتار روشن شد/ اورونوف دیگر تاثیرگذار نیست
درخواست استقلالی‌ها از تیم ملی: حبیب را ببینید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محرومیت شدیدتری برای خداداد عزیزی باید در نظر می‌گرفتند
آبی‌ها به رده دوم رسیدند/ پیروزی شیرین استقلال در خانه
۴ دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لغو شد
لیونل مسی و یک رکورد جدید
قهرمانی کاراته ایران در رده‌های پایه آسیا
تارتار: دستی از غیب بازی پرسپولیس را لغو کرد
قطعی شدن مدال زیر ۱۳ سال شیروانی در بانکوک
خلیلی: پرسپولیس مخالف تعویق بازی با خیبر است
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال؛ جدال مدعیان برای حفظ صدرنشینی و تقابل‌های حساس در جدول
دربی نصف جهان لغو شد
آخرین اخبار
پیروزی گل گهر مقابل شمس آذر در دیداری پُر گل
اولین شکست تراکتور در لیگ برتر/ استقلال خوزستان سه امتیاز با‌ ارزش کسب کرد
خلیلی: پرسپولیس مخالف تعویق بازی با خیبر است
آبی‌ها به رده دوم رسیدند/ پیروزی شیرین استقلال در خانه
تارتار: دستی از غیب بازی پرسپولیس را لغو کرد
قهرمانی کاراته ایران در رده‌های پایه آسیا
قطعی شدن مدال زیر ۱۳ سال شیروانی در بانکوک
۴ دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لغو شد
اسبقیان: رفتار‌های فرهنگی ورزشکاران چشم استکبار را به درد می‌آورد
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال؛ جدال مدعیان برای حفظ صدرنشینی و تقابل‌های حساس در جدول
لیونل مسی و یک رکورد جدید
دربی نصف جهان لغو شد
حریفان ایران در جام ملت‌های ساحلی مشخص شدند
مدیر ورزش‌های قهرمانی استقلال در تمرین تیم هاکی روی یخ دختران
پرسپولیس درخواست لغو بازی با خیبر را نداده است
محرومیت شدیدتری برای خداداد عزیزی باید در نظر می‌گرفتند
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ تیم بسکتبال ایران مغلوب تیم چند ملیتی قطر شد
ماموریت استقلال برای قطع نوار تساوی‌ها/ تراکتور به دنبال تثبیت صدرنشینی
لیورپول ۲ - ۱ اتلتیکو مادرید/ بازگشت تماشایی قرمز‌ها در آنفیلد + فیلم
چلسی ۶ - ۳ لیدزیونایتد/ صعود دراماتیک آبی پوشان لندنی
اهدای جایزه برترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ به کواراتسخلیا
ناپولی ۰ - ۱ آرسنال/ کاپیتان اودگارد پیام آور شادی برای توپچی ها شد + فیلم
پاری سن ژرمن ۶ - ۱ اسلوان براتیسلاوا/ جشنواره گل شاگردان انریکه در هفته نخست
بارسلونا ۵ - ۱ فاینورد/ زلزله در نیوکمپ + فیلم