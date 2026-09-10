تیم فوتبال استقلال خوزستان موفق شد در دیداری مهم و حساس تراکتور را از پیش رو بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و تراکتور در هفته هفتم لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور در ورزشگاه پاس به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با پیروزی یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

دو تیم در نیمه نخست بازی محتاطانه‌ای را به نمایش گذاشتند و با وجود تلاش‌هایی که برای رسیدن به دروازه یکدیگر داشتند، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا ۴۵ دقیقه ابتدایی بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و استقلال خوزستان با انگیزه بیشتری برای رسیدن به گل وارد زمین شد. فشار شاگردان امیر خلیفه‌اصل سرانجام نتیجه داد و عارف رستمی در موقعیتی که با پاس سجاد بازگیر صاحب توپ شده بود، موفق شد دروازه تراکتور را باز کند تا میزبان یک بر صفر از صدرنشین لیگ پیش بیفتد.

تراکتور پس از دریافت گل تلاش کرد جریان مسابقه را تغییر دهد و برای رسیدن به گل تساوی حملاتی را روی دروازه استقلال خوزستان ترتیب داد، اما دفاع این تیم اجازه نداد برتری شاگردان خلیفه‌اصل از بین برود.

در نهایت استقلال خوزستان با حفظ برتری خود، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد و تراکتور که تا پیش از این دیدار صدرنشین لیگ برتر بود، نخستین شکست خود را در این مسابقه تجربه کرد.

استقلال خوزستان با این پیروزی ۶ امتیازی شد و به صورت موقت در رده چهاردهم جدول قرار گرفت. تراکتور نیز با وجود شکست، ۱۶ امتیازی باقی ماند و همچنان صدر جدول را در اختیار دارد.

هدایت استقلال خوزستان بر عهده امیر خلیفه‌اصل است و جواد نکونام نیز به عنوان سرمربی تراکتور فعالیت می‌کند.