باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد که در حال حاضر هیچ بحثی در مورد اقدام نظامی اسلام آباد تحت توافق «مکه» در پاسخ به حملات یمن به عربستان سعودی وجود ندارد و اعلام کرد که «وقتی زمانش فرا برسد، اقدام خواهد کرد».

سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در پاسخ به سوالی در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه در مورد چگونگی انجام تعهدات اسلام آباد تحت پیمان دفاعی مشترک «مکه» که بین پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی امضا شده است، گفت: «در حال حاضر هیچ بحثی در مورد این موضوع وجود ندارد، وقتی زمانش فرا برسد، ما مطابق با این پیمان عمل خواهیم کرد.»

پیش از این خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز چهارشنبه اظهار داشت که حملات یمنی‌ها به عربستان سعودی یا گسترش درگیری در یمن به خاک عربستان سعودی می‌تواند منجر به فعال شدن مفاد توافقنامه دفاع مشترک «مکه» که بین ریاض، اسلام آباد و آنکارا امضا شده است، شود.

این توافقنامه تصریح می‌کند که «هرگونه حمله به یکی از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود». او تاکید کرد که این اتحاد قصد حمله به کشور‌های دیگر را ندارد، بلکه بر اساس اصل دفاع مشترک و پاسخ به هرگونه تجاوز علیه هر یک از کشور‌های عضو است.

منبع: آر تی