تیم فوتبال گل گهر در دیداری پُر گل موفق شد شمس آذر را در قزوین شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه- دیدار شمس‌آذر قزوین و گل‌گهر سیرجان در هفته هفتم لیگ برتر در حالی از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد که شاگردان سیدمهدی رحمتی با ارائه نمایشی پرگل موفق شدند میزبان خود را ۳ بر ۲ شکست دهند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به حساب خود اضافه کنند.

گل‌گهر شروع بهتری در این مسابقه داشت و در دقیقه ۲۶ مزد برتری خود را گرفت. مجتبی نجاریان با پاس خود مجید علیاری را در موقعیت گل قرار داد و این بازیکن با باز کردن دروازه شمس‌آذر، گل نخست مسابقه را به نام گل‌گهر ثبت کرد.

حملات تیم سیرجانی ادامه پیدا کرد و تنها چهار دقیقه بعد، اختلاف به دو گل رسید. در دقیقه ۳۰ فرزین گرجستانی پاس گل‌گهر را برای محمد علی‌نژاد فراهم کرد و علی‌نژاد با ضربه‌ای که به گل تبدیل شد، تیمش را ۲ بر صفر پیش انداخت.

شمس‌آذر، اما خیلی زود به بازی برگشت و در دقیقه ۳۸ توانست یکی از گل‌های خورده را جبران کند. مهدی ممی‌زاده دروازه گل‌گهر را باز کرد تا امید‌های تیم وحید رضایی برای تغییر نتیجه زنده شود.

در حالی که شمس‌آذر تلاش می‌کرد با گل دوم کار را به تساوی بکشاند، در دقیقه ۴۲ گل‌گهر بار دیگر به گل رسید؛ البته این بار با اشتباه بازیکن حریف. محمد نژادمهدی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا گل‌گهر با نتیجه ۳ بر یک نیمه نخست را به پایان برساند.

در نیمه دوم شمس‌آذر برای جبران شکست وارد زمین شد و سرانجام در دقیقه ۸۵ صاحب یک فرصت مناسب برای کاهش اختلاف شد. فرهاد امینی در این دقیقه روی محمد نژادمهدی اعلام پنالتی کرد و میلاد سورگی توانست ضربه پنالتی را به گل تبدیل کند تا نتیجه ۳ بر ۲ شود.

در دقایق پایانی، شمس‌آذر برای رسیدن به گل تساوی تلاش کرد، اما گل‌گهر اجازه نداد برتری‌اش از دست برود و در نهایت شاگردان رحمتی با پیروزی ۳ بر ۲ زمین مسابقه را ترک کردند.

گل‌گهر با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و به صورت موقت در جایگاه ششم جدول قرار گرفت. شمس‌آذر نیز با ۵ امتیاز در رده پانزدهم باقی ماند.

قضاوت این دیدار بر عهده فرهاد امینی بود و وحید رضایی و سیدمهدی رحمتی به ترتیب هدایت شمس‌آذر و گل‌گهر را بر عهده داشتند.