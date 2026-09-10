تیم فوتبال گل گهر در دیداری پُر گل موفق شد شمس آذر را در قزوین شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه- دیدار شمس‌آذر قزوین و گل‌گهر سیرجان در هفته هفتم لیگ برتر در حالی از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد که شاگردان سیدمهدی رحمتی با ارائه نمایشی پرگل موفق شدند میزبان خود را ۳ بر ۲ شکست دهند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به حساب خود اضافه کنند.

گل‌گهر شروع بهتری در این مسابقه داشت و در دقیقه ۲۶ مزد برتری خود را گرفت. مجتبی نجاریان با پاس خود مجید علیاری را در موقعیت گل قرار داد و این بازیکن با باز کردن دروازه شمس‌آذر، گل نخست مسابقه را به نام گل‌گهر ثبت کرد.

حملات تیم سیرجانی ادامه پیدا کرد و تنها چهار دقیقه بعد، اختلاف به دو گل رسید. در دقیقه ۳۰ فرزین گرجستانی پاس گل‌گهر را برای محمد علی‌نژاد فراهم کرد و علی‌نژاد با ضربه‌ای که به گل تبدیل شد، تیمش را ۲ بر صفر پیش انداخت.

شمس‌آذر، اما خیلی زود به بازی برگشت و در دقیقه ۳۸ توانست یکی از گل‌های خورده را جبران کند. مهدی ممی‌زاده دروازه گل‌گهر را باز کرد تا امید‌های تیم وحید رضایی برای تغییر نتیجه زنده شود.

در حالی که شمس‌آذر تلاش می‌کرد با گل دوم کار را به تساوی بکشاند، در دقیقه ۴۲ گل‌گهر بار دیگر به گل رسید؛ البته این بار با اشتباه بازیکن حریف. محمد نژادمهدی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا گل‌گهر با نتیجه ۳ بر یک نیمه نخست را به پایان برساند.

در نیمه دوم شمس‌آذر برای جبران شکست وارد زمین شد و سرانجام در دقیقه ۸۵ صاحب یک فرصت مناسب برای کاهش اختلاف شد. فرهاد امینی در این دقیقه روی محمد نژادمهدی اعلام پنالتی کرد و میلاد سورگی توانست ضربه پنالتی را به گل تبدیل کند تا نتیجه ۳ بر ۲ شود.

در دقایق پایانی، شمس‌آذر برای رسیدن به گل تساوی تلاش کرد، اما گل‌گهر اجازه نداد برتری‌اش از دست برود و در نهایت شاگردان رحمتی با پیروزی ۳ بر ۲ زمین مسابقه را ترک کردند.

گل‌گهر با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و به صورت موقت در جایگاه ششم جدول قرار گرفت. شمس‌آذر نیز با ۵ امتیاز در رده پانزدهم باقی ماند.

قضاوت این دیدار بر عهده فرهاد امینی بود و وحید رضایی و سیدمهدی رحمتی به ترتیب هدایت شمس‌آذر و گل‌گهر را بر عهده داشتند.

برچسب ها: فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
تارتار:
در روزی که خوب نبودیم بازی را بردیم/ چمن ورزشگاه شهدای قدس افت کرده است
اعلام داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر
لیگ برتر فوتبال؛
ماموریت استقلال برای قطع نوار تساوی‌ها/ تراکتور به دنبال تثبیت صدرنشینی
لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۲ - ۰ ذوب آهن/ سبقت سرخ‌پوشان از استقلال
آشتیانی:
موتور پرسپولیس با تعویض‌های تارتار روشن شد/ اورونوف دیگر تاثیرگذار نیست
درخواست استقلالی‌ها از تیم ملی: حبیب را ببینید
۴ دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لغو شد
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
کارشناس داوری:
پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد/ حیدری قضاوت تاثیرگذاری نداشت
لیگ برتر فوتبال؛
قو‌های سپید انزلی از سد مس گذشتند/ فولاد در وقت‌های اضافه به برتری رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محرومیت شدیدتری برای خداداد عزیزی باید در نظر می‌گرفتند
آبی‌ها به رده دوم رسیدند/ پیروزی شیرین استقلال در خانه
۴ دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لغو شد
لیونل مسی و یک رکورد جدید
قهرمانی کاراته ایران در رده‌های پایه آسیا
تارتار: دستی از غیب بازی پرسپولیس را لغو کرد
قطعی شدن مدال زیر ۱۳ سال شیروانی در بانکوک
خلیلی: پرسپولیس مخالف تعویق بازی با خیبر است
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال؛ جدال مدعیان برای حفظ صدرنشینی و تقابل‌های حساس در جدول
دربی نصف جهان لغو شد
آخرین اخبار
پیروزی گل گهر مقابل شمس آذر در دیداری پُر گل
اولین شکست تراکتور در لیگ برتر/ استقلال خوزستان سه امتیاز با‌ ارزش کسب کرد
خلیلی: پرسپولیس مخالف تعویق بازی با خیبر است
آبی‌ها به رده دوم رسیدند/ پیروزی شیرین استقلال در خانه
تارتار: دستی از غیب بازی پرسپولیس را لغو کرد
قهرمانی کاراته ایران در رده‌های پایه آسیا
قطعی شدن مدال زیر ۱۳ سال شیروانی در بانکوک
۴ دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لغو شد
اسبقیان: رفتار‌های فرهنگی ورزشکاران چشم استکبار را به درد می‌آورد
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال؛ جدال مدعیان برای حفظ صدرنشینی و تقابل‌های حساس در جدول
لیونل مسی و یک رکورد جدید
دربی نصف جهان لغو شد
حریفان ایران در جام ملت‌های ساحلی مشخص شدند
مدیر ورزش‌های قهرمانی استقلال در تمرین تیم هاکی روی یخ دختران
پرسپولیس درخواست لغو بازی با خیبر را نداده است
محرومیت شدیدتری برای خداداد عزیزی باید در نظر می‌گرفتند
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ تیم بسکتبال ایران مغلوب تیم چند ملیتی قطر شد
ماموریت استقلال برای قطع نوار تساوی‌ها/ تراکتور به دنبال تثبیت صدرنشینی
لیورپول ۲ - ۱ اتلتیکو مادرید/ بازگشت تماشایی قرمز‌ها در آنفیلد + فیلم
چلسی ۶ - ۳ لیدزیونایتد/ صعود دراماتیک آبی پوشان لندنی
اهدای جایزه برترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ به کواراتسخلیا
ناپولی ۰ - ۱ آرسنال/ کاپیتان اودگارد پیام آور شادی برای توپچی ها شد + فیلم
پاری سن ژرمن ۶ - ۱ اسلوان براتیسلاوا/ جشنواره گل شاگردان انریکه در هفته نخست
بارسلونا ۵ - ۱ فاینورد/ زلزله در نیوکمپ + فیلم