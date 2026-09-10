رئیس مجلس در واکنش به عبور کردن قیمت نفت از ۱۰۵ دلار با انتشار نموداری درباره بی‌اثر بودن اقدامات خزانه‌داری آمریکا برای مهار قیمت در آینده نوشت: وانمود کنید که نمی‌دانید مرحلهٔ بعدی چیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عبور کردن قیمت نفت برنت از ۱۰۵ دلار با انتشار نموداری که نشان‌دهندهٔ بی‌اثر بودن اقدامات خزانه‌داری آمریکا برای مهار قیمت و افزایشی بودن قیمت نفت در آینده است با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت:

اگر دنبال یک راهنمایی برای آیندهٔ بازار نفت می‌گردید و مقامات اقتصادی دولت آمریکا چیزی نمی‌گویند، بیایید به آینده نگاهی بیندازیم: وزارت خزانه داری برای کنترل قیمت نفت زرادخانهٔ ابزار‌های بی‌اثر خودش را (از قبیل دروغ‌پردازی با آکسیوس، مداخله در بازار، آزاد سازی ذخایر و…) خالی خواهد کرد ولی اثری در کاهش قیمت ندارد. این نمودار را ببینید ولی وانمود کنید که نمی‌دانید مرحلهٔ بعدی چیست.

برچسب ها: قالیباف ، قیمت نفت
خبرهای مرتبط
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا
افزایش قیمت نفت پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی عربستان
روند ادامه دار افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو معاونت رئیس جمهور مامور بررسی طرح نفوذ شدند
پزشکیان: رفع مشکلات مردم شمال کشور با فوریت در دستور کار باشد
عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از سیدعلی موسوی گرمارودی
بازدید آیت الله جنتی از تازه‌ترین دستاورد‌های علمی پژوهشکده شورای نگهبان
انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز + عکس و فیلم
پزشکیان: دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است
رویکرد ایران در برابر آمریکا وارد مرحله بازدارندگی فعال شده است
توییت معنادار قالیباف در واکنش به افزایش قیمت نفت
سرلشکر صفوی: جنگ‌طلبی آمریکا، شتاب‌دهنده برای انتقال وزنه قدرت به شرق بود
فرمانده سپاه تهران بزرگ: از مرحله مواجهه دفاعی عبور کرده‌ایم
آخرین اخبار
سردار عظمایی: هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد
توییت معنادار قالیباف در واکنش به افزایش قیمت نفت
انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز + عکس و فیلم
عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از سیدعلی موسوی گرمارودی
دو معاونت رئیس جمهور مامور بررسی طرح نفوذ شدند
پزشکیان: رفع مشکلات مردم شمال کشور با فوریت در دستور کار باشد
رویکرد ایران در برابر آمریکا وارد مرحله بازدارندگی فعال شده است
بازدید آیت الله جنتی از تازه‌ترین دستاورد‌های علمی پژوهشکده شورای نگهبان
استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی برای دفاع از منافع ملی در عرصه بین‌المللی ضروری است
پزشکیان: دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است
فرمانده سپاه تهران بزرگ: از مرحله مواجهه دفاعی عبور کرده‌ایم
سرلشکر صفوی: جنگ‌طلبی آمریکا، شتاب‌دهنده برای انتقال وزنه قدرت به شرق بود
شکار کوسه در تنگه؛ نمایش توان اطلاعاتی ایران در حساس‌ترین آب‌راه‌ جهان
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۹ شهریور
دستبند قانون مقابله با جنایات بین‌المللی بر دست جنایتکاران آن‌سوی مرزها
رد ادعا‌های نادرست در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه عرب
عارف: تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ایران صلاحیت داوری ندارند
خودرو‌های فرسوده از رده خارج می‌شوند
بقائی: ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت موضوعیت ندارد
رئیس‌جمهور بر عزم دولت برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور تأکید کرد
عارف: ۹۵ درصد دستاورد‌های علم و فناوری کشور مرهون نگاه رهبر شهید انقلاب است