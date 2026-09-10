باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - والاستریت ژورنال به نقل از منابع خود در گزارشی ادعا کرد که ایران تولید موشکهای بالستیک خود را از سر گرفته است.
این روزنامه به نقل از مقامهایی از آمریکا و آسیای غربی گزارش داد: «ایران در تأسیسات زیرزمینی، در حال مونتاژ موشکهایی با سوخت مایع و جامد است. از جمله این تأسیسات، کارخانه موشکی خجیر در جنوبشرق ایران است که سال گذشته هدف حمله اسرائیل قرار گرفت».
به ادعای این منابع، تهران ساخت تأسیسات زیرزمینی بیشتر برای ساخت موشکها را در اولویت قرار داده است.
همچنین در این گزارش گفته شده که ایران در حال توسعه موشکهای جدید با استفاده از قطعات موجود است.
منبع: بریکینگ نیوز