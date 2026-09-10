منابع می‌گویند که ایران تولید موشک‌های بالستیک را در شهر‌های موشکی خود از سر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع خود در گزارشی ادعا کرد که ایران تولید موشک‌های بالستیک خود را از سر گرفته است.

این روزنامه به نقل از مقام‌هایی از آمریکا و آسیای غربی گزارش داد: «ایران در تأسیسات زیرزمینی، در حال مونتاژ موشک‌هایی با سوخت مایع و جامد است. از جمله این تأسیسات، کارخانه موشکی خجیر در جنوب‌شرق ایران است که سال گذشته هدف حمله اسرائیل قرار گرفت».

به ادعای این منابع، تهران ساخت تأسیسات زیرزمینی بیشتر برای ساخت موشک‌ها را در اولویت قرار داده است.

همچنین در این گزارش گفته شده که ایران در حال توسعه موشک‌های جدید با استفاده از قطعات موجود است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: شهر موشکی ، موشک بالستیک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
دکترای علوم هوافضا و هسته ای
۰۸:۰۰ ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
ایران اگر بمب اتم نسازد فاتحه اش تا سال آینده خونده است

حالا خود دانید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۷ ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما........
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن نصیرون.
۲۲:۳۷ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
اصلا به شما غرب وحشی و رژیم تروریستی صهیونی امریکایی چه ربطی داره ما چی و کجا تولید می کنیم،صهیونیست‌ها که فرقی با حیوانات وحشی ندارند و بمب فسفری و...هر چیز ضد بشریت رو تولید میکنه
۳
۱۴
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