باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس صوفی نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران توسط آمریکا گفت: متأسفانه شاهد استفاده از تمام ابزارهای غیرقانونی و فشارهای مختلف در چارچوب همان سیستم استعماری هستیم؛ رویکردی که با هدف تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران دنبال می‌شود. یکی از موضوعاتی که اخیراً بر آن تمرکز شده، بحث تحریم‌های هوایی است؛ اقدامی که با ادعاهای مطرح‌شده ترامپ مبنی بر اینکه «با مردم کاری ندارم»، در تناقض آشکار قرار دارد.

رئیس کمیته حمل‌و‌نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: سیستم حمل‌ونقل هوایی ایران به‌صورت مستقیم در خدمت مردم است و شهروندان از آن برای انجام سفرها و امور ضروری خود استفاده می‌کنند بنابراین اعمال فشار و محدودیت بر این حوزه، در نهایت بیش از آنکه متوجه یک ساختار یا مجموعه خاص باشد، زندگی و رفاه مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان کرد: تحریم شرکت‌های هواپیمایی کشورمان بخشی از همان رویکرد زورگویانه و سیاست‌های استعماری است که در قبال ایران دنبال می‌شود. با این حال، تجربه نشان داده است که سیستم‌های مختلف کشور در شرایط دشوار نیز توانسته‌اند کارکرد خود را حفظ کنند و به فعالیت ادامه دهند.

صوفی تصریح کرد: امیدواریم سیستم هوایی کشور با تدابیر و اقداماتی که در پیش می‌گیرد، بتواند از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری کند و خدمات خود را همچنان به مردم ارائه دهد. با این حال، متأسفانه باید پذیرفت که این اتفاق رخ داده و آثار و پیامدهای آن می‌تواند متوجه زندگی روزمره مردم شود.