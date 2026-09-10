صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ترافیک دریایی در تنگه هرمز به ۱۰ درصد سطح پیش از جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جولی کوزاک، مدیر ارتباطات صندوق بین‌المللی پول، روز پنجشنبه اظهار داشت که ترافیک دریایی از طریق تنگه هرمز تنها به یک دهم سطح قبل از جنگ کاهش یافته است.

کوزاک در یک نشست خبری گفت: «ترافیک کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز تنها یک دهم سطح قبل از جنگ است و ما می‌دانیم که ذخایر استراتژیک نفت و گاز در برخی کشور‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، اما این ذخایر در مقطعی نیاز به تجدید دارند.»

در همین راستا وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه حملات آمریکا به تعدادی از نفتکش‌های ایرانی در شامگاه سه‌شنبه را محکوم کرد و بر حق خود برای پاسخگویی به این حملات تاکید کرد.

این وزارتخانه تایید کرد که نیرو‌های مسلح ایران، در دفاع از خود، پایگاه‌ها و تاسیسات نظامی آمریکا در اردن را هدف قرار دادند. این بیانیه همچنین حاکی از آن است که چندین کشتی نیروی دریایی آمریکا هدف قرار گرفته‌اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که در تلافی اقدام واشنگتن در هدف قرار دادن نفتکش‌ها و کشتی‌های ایرانی، دو کشتی آمریکایی، هشت نفتکش و ۱۰ کشتی دیگر را که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، هدف قرار داده است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ با ایران ، صندوق بین المللی پول
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