باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور از تداوم بارشها در نوار شمالی و ارتفاعات برخی استانها خبر داد و گفت: امشب بارشهای پراکنده در مناطق مختلف استانهای گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، سمنان و ارتفاعات شرق تهران را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: امشب رگبار و وزش باد شدید موقتی در مناطقی از خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شرق هرمزگان را شاهد خواهیم بود.
او بیان کرد: فردا در ساعات بعدازظهر فردا، رگبار پراکنده همراه با وزش باد موقتی در شمال آذربایجان غربی، بخشهایی از آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، شمال استان مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات جنوب کرمان رخ خواهد داد.
وی با اشاره به ورود موج بارشی جدید از روز شنبه، خاطرنشان کرد: با عبور این موج از روی شمال غرب کشور، بارشها مجدداً به تدریج در این مناطق آغاز خواهد شد که جزئیات تکمیلی آن در گزارشهای بعدی اطلاعرسانی میشود.
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی با اشاره به وزش باد شدید در برخی ساعات در شرق، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب کشور، نسبت به وضعیت دریاها هشدار داد و گفت: طی ۴۸ ساعت آینده، آبهای دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهد بود.