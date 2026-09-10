رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از افتتاح بیستمین پایگاه اورژانس شهرستان بابل با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - دکتر قربانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به نقش خیرین در ساخت پایگاه‌های اورژانس شهرستان بابل، گفت:خیرین نقش پررنگی در حوزه بهداشت و درمان دارند به حمدالله اینجا هم نقش آنها هم در اهدای زمین و هم ساخت بنا برجسته شد.

او با تاکید بر مبلغ هزینه جهت احداث این پایگاه، افزود: این مجموعه پیش بیمارستانی با هزینه ۲۰ میلیارد تومانی که بیش از نیم آن را خیرین و مابقی را دانشگاه اهدا کرد احداث و تجهیز گردید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با تاکید بر حضور کارآموزان اورژانس سراسر کشور در فاز دوم این مجموعه، گفت: این مجموعه در زمینی ۳۰۰ متر مربعی در ۳ طبقه بنا گردید که طبقه اول آن تجهیز و عملیاتی گردید و طبقات دوم و سوم آن که فاز دوم محسوب می‌شود سعی می‌کنیم در کمترین زمان به مرحله عملیاتی برسانیم.

دکتر قربانی با رضایتمندی از سرعت بخشی نهضت احداث پایگاه‌های اورژانس در سراسر شهرستان بابل، افزود: با توجه به وضعیت جنگی کشور در یک سال اخیر که تمامی حوزه‌ها بلاخص درمان را تحت تاثیر خود قرار داده است ولی خوشبختانه شاهدیم نهضت احداث پایگاه‌های پیش بیمارستانی شهرستان با قدرت و سرعت قبل به کار خود ادامه می‌دهد و این بیستمین پایگاه اورژانس شهرستان بابل است که در روستای درازکلای بخش بابلکنار امروز افتتاح و به بهره‌برداری رسید.