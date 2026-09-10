ویژه برنامه «باغ مدرسه» در باغ کتاب تهران

در آستانه بازگشایی مدارس و پایان تعطیلات تابستانی، مجموعه باغ کتاب تهران با طراحی رویداد فرهنگیتفریحی «باغ مدرسه»، فضایی متفاوت و پرنشاط را برای دانشآموزان فراهم کرده است تا با روحیهای تازه به استقبال سال تحصیلی جدید بروند. هدف از برگزاری این برنامه این است که دانشآموزان با آمادگی بیشتری وارد سال تحصیلی شوند و در کنار آن، با ظرفیتهای علمی و آموزشی باغ کتاب و مجموعههای علمی کشور آشنا شوند. همچنین در بخش فروش لوازمالتحریر، تخفیفهای ویژهای برای خانوادهها در نظر گرفته شده است تا بخشی از نیازهای آنها برای آغاز سال تحصیلی با شرایط مناسبتری تأمین شود. این رویداد از ۹ شهریور آغاز شده و تا ۲۰ شهریور ادامه دارد.